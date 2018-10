Moscovici dice que déficit italiano podría ser "incompatible" con normas UE

Bruselas, 1 oct (EFECOM).- El comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, afirmó hoy que el plan de Italia de elevar su déficit público al 2,4 % del producto interior bruto (PIB) los próximos tres años, constituye "una desviación muy significativa" y podría ir contra las normas de estabilidad de la Unión Europea (UE).

"Con las cifras, tal como las conozco, es una evidencia que hay una desviación que no puedo apreciar, cuya amplitud no puedo medir, pero que es muy significativa y, como ya he tenido ocasión de decir, no veo bien cómo esas cifras son compatibles con nuestras reglas", declaró el político francés a su llegada a la reunión de ministros de Economía de la eurozona este lunes, en Luxemburgo.

En cualquier caso, destacó que Italia y el resto de Estados miembros tienen hasta el 15 de octubre para enviar a la Comisión Europea (CE) sus planes presupuestarios y, a partir de entonces, Bruselas podrá analizar con detalle la iniciativa de Roma.

"El Gobierno italiano parece favorecer el gasto público. El gasto público puede hacerte popular en el corto plazo, puede generar una ligera ganancia en el crecimiento o una ganancia política, pero al final hay que decir a los italianos la verdad: ¿quién paga? Son siempre los ciudadanos quienes pagan", subrayó el exministro galo.

Moscovici añadió que Italia será en 2019 el único país de la eurozona con una política expansionista pese a ser uno de los socios más endeudados.

Agregó que él nunca ha sido partidario de la austeridad ni de prohibir a un país desarrollar su gasto social o promover sus inversiones, pero por ese mismo motivo instó a no acumular gastos públicos.

"Por ese motivo, la Comisión, en su rol, está para defender las reglas, que no son reglas absurdas, que no son reglas abstractas, que no son reglas de austeridad, sino reglas protectoras de los ciudadanos europeos e italianos. Quien se endeuda se empobrece y quien se endeuda estando ya endeudado, se empobrece aún más", comentó.

Asimismo, indicó que no interesa a nadie que Italia entre en crisis y, por ese motivo, manifestó su intención de dialogar con Roma, pero apuntó que tampoco es deseable que el país mediterráneo siga acumulando deuda.

"No interesa a nadie tener una crisis en Italia, con Italia, con los mercados, o entre Italia y la Comisión Europea, pero las normas están ahí para ser respetadas", insistió.