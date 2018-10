Liechtenstein cumple 300 años anclado en pasado e intentando cambiar imagen

Vaduz, 1 oct (EFE).- El principado de Liechtenstein celebrará el próximo enero sus 300 años de Historia anclado en el pasado, con un soberano dueño de un banco y que puede vetar cualquier decisión gubernamental, pero intentando cambiar su imagen de paraíso fiscal por una de centro de la innovación.

"Nuestra industria representa el 40 % de nuestro PIB, los bancos solo en 24 %, la imagen de Liechtenstein como un centro exclusivamente financiero es algo del pasado", responde rotunda la ministra de Exteriores de Liechtenstein, Aurelia Frick, en una conversación con periodistas.

"Aquí no entra dinero sucio. Hace una década tomamos la clara decisión de que no había otro camino que cumplir con los estándares internacionales en regulación y no exponernos a ningún riesgo de reputación y lo hemos conseguido. Somos un centro de innovación no un paraíso fiscal", remacha Frick.

Es el eslogan que repiten todos los altos funcionarios: los controles se aplican, el intercambio automático de informaciones bancarias va viento en popa y quien deposita dinero en el principado lo hace atraído por su saber hacer y por los servicios que ofrece, no para ocultar fortunas al fisco de sus países.

Este cambio radical de estrategia les llevó a una retirada de fondos monumental, entre ellas en el número de fundaciones -las entidades más usadas en el país para depositar el dinero, muy valoradas por su flexibilidad- que descendieron un 75 % en la última década.

Actualmente, en el país hay 15 bancos (5 nacionales), tres de ellos considerados "demasiado grandes para caer -incluido el LGT, propiedad del príncipe reinante Hans-Adam II- y que gestionan unos 300.000 millones de francos en depósitos.

Liechtenstein, que no tiene deuda externa y que cuenta con un desempleo del 1,7 %, mantiene una unión aduanera con Suiza desde 1923 y usa como moneda propia el franco suizo.

Vaduz, además, es miembro de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC: Liechtenstein, Islandia, Noruega y la Confederación Helvética) y forma parte del Espacio Económico Europeo (EEE) del que forman parte las naciones del AELC excepto Suiza.

Esta realidad le exenta de tener un Ejército, pero le obliga a integrar la gran mayoría de normas y directrices de la Unión Europea (UE), aunque mantiene intacta su soberanía política, algo que apoyan el 76 % de los habitantes del país.

En una nación de 38.601 habitantes y tan solo 160 kilómetros cuadrados -la cuarta más pequeña del mundo tras El Vaticano, San Marino y Mónaco-, donde la capital tiene 5.500 ciudadanos, Liechtenstein es el país del mundo con más compañías (4.600) por habitante, un ratio de una empresa por cada 8 ciudadanos.

El 9 % de lo que genera el país lo invierte en Investigación y Desarrollo, algo que les ha dado frutos a lo largo de los años y que los está afianzando como un polo de innovación.

Conscientes de su tamaño y capacidad, el Gobierno, la Universidad y las empresas actúan como parte integral del área económica del Lago Constanza, situado entre Alemania, Austria y Suiza, y que se considera la décimo primera área económica del mundo.

Unas 20.000 personas cruzan todos los días las inexistentes fronteras entre esos tres países y Liechtenstein para ir a trabajar a algunas de las compañías del país y volver por la tarde a sus casas.

Más del 54 % de los empleados de Liechtenstein son nacionales de otros países, dado que, como se ufanan en recordar los altos funcionarios, el país genera más puestos de trabajo que ciudadanos.

La realidad es que Liechtenstein, que solo tiene unas escaleras eléctricas, un solo túnel o un solo McDonalds, aplica una política migratoria extremadamente restrictiva, que solo permite que un tercio de la población sea extranjera, por lo que hasta que no muere o se va algún forastero que reside en el país, no puede aceptar a otro.

En 2017, por ejemplo, solo 147 personas obtuvieron el pasaporte, a pesar de que muchas más querrían, entre otros aspectos porque sólo se pagan impuestos por valor de un 8 % de los ingresos.

Su estructura social es extremadamente conservadora especialmente con respeto a equidad de género: las mujeres no obtuvieron el derecho al voto hasta 1984 y, actualmente, sólo 3 de los 25 miembros de su Parlamento son mujeres, una cifra que además ha retrocedido en el último decenio.