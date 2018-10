LaLiga y Futbolistas ON continúan negociación convenio en ausencia de AFE

Madrid, 1 oct (EFE).- La comisión negociadora del convenio colectivo mantuvo este lunes su segunda reunión, en la que no participó la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y en la que LaLiga y el sindicato Futbolistas ON acordaron analizar en futuros encuentros la opción de que el Girona-Barcelona se juegue en Estados Unidos.

En ausencia de AFE, que entiende que esta negociación no procede en estos momento, ya que el convenio actual tiene vigencia hasta el 30 de junio de 2020, los representantes de LaLiga y Futbolistas ON reanudaron los contactos después de la primera cita el pasado 24 de septiembre, según confirmó LaLiga.

Dentro de los asuntos relacionados con el control económico, Futbolistas ON mostró su conformidad con la propuesta de LaLiga "sobre un sistema de plazos variables para visar previamente los contratos y que los jugadores puedan quedar libres para firmar en otros clubes" dentro del control económico.

Sin embargo, "las partes discrepan en torno al contenido y cuantía de la posible indemnización que pudiera corresponder a los futbolistas en esos casos de perjuicios derivados de las normas de control económico de LaLiga", explicó ésta.

El sindicato propuso la creación de una cláusula de "retención de talento" (preaviso mínimo para comunicar al jugador la posibilidad de no continuar en la plantilla), ante lo que LaLiga estimó "que no será sencillo articular un mecanismo que no colisione con la libertad de empresa y la forma de negociar de los clubes y SAD"

Futbolistas ON solicitó ser beneficiario junto a la AFE, con un reparto del 50% para cada uno de ellos, del fondo social regulado en el convenio (artículo 43), así como participar en la gestión del 0,5% de los ingresos derivados de la comercialización conjunta de los derechos audiovisuales.

LaLiga señaló que "considera esas propuestas, en aras de garantizar el derecho de la libertad sindical, razonables y conformes a Derecho".

Futbolistas On trasladó su preocupación por el régimen fiscal de los jugadores y la inexistencia en el vigente convenio de un recurso indemnizatorio para los futbolistas que sufran una invalidez total (que no absoluta) y porque el 0,5% de los ingresos procedentes de la venta de los derechos audiovisuales para ayudas a la Segunda B se destine "efectivamente a financiar las cuotas del trabajador".

Las dos partes quedaron en trabajar en ambos aspectos, así como en el planteamiento hecho por Futbolistas ON para concretar un procedimiento de información previa con la patronal, que "permita advertir y reducir situaciones de desprotección de los futbolistas frente al posible incumplimiento de los clubes de las normas derivadas del control económico de LaLiga".