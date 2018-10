Juncker: Europa pierde una de sus voces más bellas con la muerte de Aznavour

Bruselas, 1 oct (EFE).- El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, lamentó hoy la muerte del cantautor francés Charles Aznavour, a los 94 años, y consideró que con su fallecimiento "Europa ha perdido hoy una de sus voces más bellas".

"Era un hombre de muchos mensajes. Estoy muy entristecido por el anuncio de su muerte. Inspiró a toda una generación, irradiando una imagen de Francia como tierra de acogida a la cultura internacional", afirmó el político luxemburgués.

Durante décadas, agregó, "y hasta su último suspiro, este gran artista polifacético, cantautor y actor, ha enriquecido nuestras vidas".

"No, no hemos olvidado nada y no olvidaremos nunca nada del inmenso talento de una persona que ha acompañado a los europeos con tantas emociones. Europa ha perdido hoy una de sus voces más bellas", añadió, en alusión a su canción "Je n'oublierai jamais" (Nunca olvidaré).

Aznavour, el último gran representante de la canción francesa, falleció esta madrugada a los 94 años de edad en su domicilio de Alpilles, en el sur de Francia, tras regresar de una gira por Japón.

Su reconocible voz le propulsó a lo más alto del panorama musical francés e internacional, con unas 1.200 canciones registradas a lo largo de más de siete decenios de carrera, aunque también se prodigó en el cine, con papeles junto a Jean Cocteau, François Truffaut o Claude Chabrol.