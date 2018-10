González : la economía se desacelerará más rápido de lo que se cree

Madrid, 1 oct (EFE).- El presidente del BBVA, Francisco González, ha advertido de que la economía española se desacelerará "más rápido de lo que algunas personas piensan", y ha añadido que si él tuviera la responsabilidad de tomar decisiones, no se endeudaría más y no subiría impuestos.

"Yo he vivido la situación del año 2008, expliqué lo que iba a pasar y pasó y no me hicieron ni caso. No es comparable la situación de 2008 a la de ahora, pero yo sería prudente", ha añadido el presidente de BBVA en una entrevista concedida a El Mundo.

González también ha alertado de que "España está paralizada desde hace dos años y eso es un precio que vamos a tener que pagar", y ha señalado que con un Gobierno que no tenga mayorías suficientes es muy difícil poder avanzar.

En la entrevista, González también ha sido preguntado por su decisión de abandonar la presidencia del BBVA en enero de este año, antes de lo previsto, y ha reconocido que ahora no puede aportar mucho más a la entidad.

Sobre su sucesor, el actual consejero delegado, Carlos Torres, ha destacado que "es un crack, y lo verán en el tiempo".

Por último, preguntado por si su peor momento como presidente del banco fue el intento de Sacyr de hacerse con el control de la entidad, ha asegurado que de haberse llevado a cabo esa operación, el banco habría "quebrado en la mano de esta gente".

González también ha descartado una posible fusión entre BBVA y Bankia.