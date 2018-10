David: "La única manera de volver a marcar es seguir trabajando"

Pamplona, 1 oct (EFE).- El futbolista talaverano de Osasuna David Rodríguez declaró este lunes que la "única manera" de volver a marcar es "seguir trabajando", después de que los delanteros rojillos no se hayan estrenado en la presente temporada.

"Uno le da vueltas, no me ha pasado tener un inicio así, pero estoy tranquilo en el sentido de estar haciendo el trabajo. Los delanteros vivimos de rachas y cuando no marcas y no ganas te vas con una sensación peor", afirmó en rueda de prensa tras el entrenamiento en Tajonar.

David se mostró convencido de "darle la vuelta" a la situación: "Gracias a Dios he hecho muchos goles durante mi carrera y la única manera de volver a rachas positivas y tener acierto es seguir trabajando", comentó.

El jugador rojillo admitió que este domingo ante el Numancia no llegaron a ser el equipo que pretenden: "Tenemos las ideas y los conceptos claros de cómo queremos ser, pero a veces no salen las cosas. Tenemos que meter una marcha más, sobre todo en El Sadar".

"Jugar dos partidos seguidos en casa y ganarlo es muy complicado. Hemos sacado cuatro puntos. No tuvimos la sensación del equipo que queremos ser y estamos todavía en ese proceso de ser mejor equipo", opinó.

La plantilla osasunista se centra ya en el próximo partido en Zaragoza el próximo lunes, con el "reto" de borrar la mala imagen como visitante esta temporada, ya que ha perdido sus tres partidos lejos de Pamplona (Mallorca, Granada y Nàstic), además sin marcar.

"Tenemos un partido muy bonito y especial. Fuera no hemos estado bien y qué mejor rival y escenario (Zaragoza) para cambiar ese síntoma que estamos dando fuera de casa", indicó el delantero toledano.

En el entrenamiento de este lunes en Tajonar Juan Villar realizó trabajo parcial con el grupo, mientras que Nacho Vidal tuvo una sesión específica al tener unas molestias en el tendón proximal de los isquiotibiales de la pierna derecha, informó el club.

Osasuna guardará descanso este martes y volverá a los entrenamientos el miércoles para empezar a preparar el partido del lunes en Zaragoza.