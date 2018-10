Bartomeu: La puerta "siempre está abierta" para el regreso de Guardiola

Londres, 1 oct (EFE).- El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, indicó hoy, en una entrevista con el diario británico "The Times", que la puerta "siempre está abierta" para un eventual regreso del técnico Pep Guardiola y expresó su deseo de que Leo Messi termine su carrera en el club.

"Podría volver en el futuro. Él lo sabe. ¿Por qué no?", dijo el presidente azulgrana sobre Guardiola, que entrenó al primer equipo entre 2008 y 2012, y al que Bartomeu recuerda como un "genio".

"Incluso cuando nos informó de que quería marcharse, en 2012, le sugerimos que podría hacerse cargo de La Masía (escuela de formación del Barcelona). Creo que es una buena noticia para el club que pueda hacerlo algún día", indicó.

Bartomeu afirmó asimismo que desea que Messi, de 31 años, continúe en el equipo más allá de su actual acuerdo con el club, que le liga al Barcelona durante los próximos tres años.

"Él no quiere irse. Siempre le decimos que puede ser un hombre de un solo club. Ese es su proyecto también. Nuestro proyecto es no vender a nuestros mejores jugadores sino, al contrario, traer nuevos futbolistas con talento para tener más éxito, ser más globales y hacer más felices a nuestros aficionados", dijo Bartomeu.

Acerca de una posible operación para fichar al centrocampista Paul Pogba, el presidente azulgrana declinó confirmar si trató de poner una oferta sobre la mesa el pasado verano y puso en duda que el Manchester United vaya a aceptar un traspaso del futbolista.

"He leído los rumores. No solo sobre Pogba sino sobre muchos otros jugadores", comentó Bartomeu al ser cuestionado por las opciones que existen para llevar al jugador a Barcelona en enero.

"La mayoría de los equipos no quieren vender a sus jugadores. Quieren crecer. Su negocio ya no consiste en vender jugadores para ganar dinero. En el fútbol tienes ganar, generar fondos, tener éxito. Además, no me gusta hablar sobre jugadores de otros equipos", zanjó el presidente del club.

Sobre el posible encuentro entre el Girona y el Barcelona que podría disputarse en Miami (Estados Unidos) el 26 de enero, Bartomeu aseguró que el plan seguirá adelante si todos los organismos involucrados en tomar le decisión se muestran de acuerdo.

"Para mí, está muy claro. La Liga quiere promocionar su marca. Estados Unidos es un mercado futbolístico que crece rápidamente y el objetivo de La Liga es lograr mejores contratos de derechos de televisión y patrocinadores", describió.

"Por eso quieren ir a jugar ahí. Los ingresos y los beneficios se compartirán, no solo entre estos dos clubes (Barcelona y Girona), sino entre toda La Liga", agregó.

"Nuestra postura es sencilla. Si todas las entidades están de acuerdo, iremos y jugaremos en Florida. Si no se ponen de acuerdo, no jugaremos. Tiene que haber armonía. Si no la hay, no jugaremos", aseguró el presidente azulgrana.