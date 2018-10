Edu Albacar demandará al presidente del Elche y al club por su despido

Elche , 1 oct .- Edu Albacar, excapitán y exmiembro de la dirección deportiva del Elche, ha anunciado este lunes, a través de un comunicado, que demandará al presidente del club, Diego García, por intentar desprestigiarle y a la entidad tras ser despedido recientemente.

El pasado 14 de septiembre, el club ilicitano comunicó el despido del que fue capitán del Elche y uno de sus jugadores más emblemáticos en los últimos años, a pesar de tener tres más de contrato en el cuerpo técnico.

Albacar, en una nota remitida a los medios por sus abogados, asegura que la carta de despido del Elche, que no firmó, estaba repleta de "injurias y calumnias" contra su persona y acusa al presidente de querer dañar su imagen.

El exjugador relata que fue García el que le pidió que se bajase el sueldo, a pesar de que llevaba varios meses sin cobrar, y que poco después le comunicó que debía ser despedido porque su salario era "muy alto".

Albacar califica de "insultante y falta de clase y señorío" la oferta que le presentó el club a través de sus abogados y denunció que la opción que se le presentó de realizar un partido homenaje no tenía como objetivo que se despidiera de sus seguidores sino el de "sacar dinero de la afición del Elche" y con "esa limosna" poder indemnizarle.

El exjugador, que recordó haberse bajado el sueldo en varias ocasiones y haber aplazado el cobro de sueldos y primas, afirma que en la carta de despido se alegan "falsedades que rayan la injuria y calumnia" contra su persona "de las que se tendrá que dar cuenta ante los tribunales".

El que fue capitán del Elche rechaza en el escrito una a una los motivos del despido, como no obedecer a sus superiores o filtrar fichajes, y afirmó que se niega a participar en un partido homenaje mientras esté Diego García al frente del club.

"No tengo ningún reparo en reconocer que no me importa demandar a este señor y que la justicia le obligue a disculparse y no mentir sobre mí", señala Albacar, quien admite que le ha "costado" tomar la decisión de "demandar al Elche".

"Nunca, digo bien, nunca, pensé que tendría que hacer algo así contra el club en el que tan feliz me he sentido y para el que tanto he dado. Pero ahora este señor está jugando con el pan de mis hijos", añade el tarraconense.

Edu Albacar asegura sentir tristeza por ver cómo los actuales dirigentes están tratando como una "marioneta" al club ilicitano y denunció que durante los últimos dos meses ha visto "cosas muy raras" en la entidad.

"No me parece bien que todos los fichajes, o casi todos, sean del mismo representante. No me parece bien que el presidente cambie uno de los modelos de vehículo que nos ofrecía una marca por otro para su uso y disfrute", denuncia Albacar.

"Prefiero estar fuera de este club que tener que mirar para otro lado mientras otros hacen y deshacen a su antojo", sentencia Albacar, quien asegura que si los actuales dirigentes del Elche tuvieran dignidad "se irían con todos sus secuaces".

"Lo único que deseo de corazón es que el Elche se salve y poco a poco vuelva a donde se merece", concluye el excapitán, quien señala que hace estas declaraciones para defenderse "de una persona que intenta" desprestigiarle, en alusión a García.