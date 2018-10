Abalos: Los que saben de encuestas saben que Tezanos no se equivoca

Madrid, 1 oct (EFE).- El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha respaldado hoy al presidente del CIS, José Félix Tezanos, y ha sostenido que "los que saben de qué van las encuestas saben que no se equivoca".

Ábalos ha defendido el "reconocimiento" y la "reputación" de Tezanos en el ámbito de la Sociología, preguntado en rueda de prensa por las críticas que han recibido los cambios que ha introducido en el barómetro del CIS.

Tras insistir en que los expertos en encuestas "saben que el señor Tezanos no se equivoca y si se equivoca, no se equivoca mucho", ha apuntado que "las tendencias están ahí" y que "otra cosa es que no les guste" a los que acusan de partidista al exdirigente socialista.

A este respecto, Ábalos ha lamentado que las "personas que se comprometen políticamente empiecen a perder todo el prestigio" profesional que habían acumulado hasta entonces.