Sergio García: "se ha encontrado con el equipo equivocado"

Saint Quentin-en-Yvelines , 30 sep .- El español Sergio García declaró este domingo, tras la victoria de Europa sobre Estados Unidos en la Ryder Cup, que fueron erróneos los pronósticos que apuntaban a un triunfo norteamericano,

"Creo que muchos pensaron que la Ryder Cup estaba resuelta antes de jugarla y me temo que desafortunadamente se ha encontrado con el equipo equivocado", comentó el castellonense.

"No lloro normalmente, pero no me he podido contener. Qué semana. Ha sido un año duro, pero he luchado mucho", dijo el castellonense, que en la jornada final ganó a Rickie Fowler y alcanzó un total récord de 25,5 puntos en sus nueve participaciones en la Ryder.

"Nunca me habían animado tanto como esta semana. Ha sido impresionante y estoy muy contento de que puedan celebrar ahora", señaló.

Sobre la presencia de su compatriota Jon Rahm en el equipo europeo, Sergio García dijo: "Significa mucho que Jon esté aquí, siendo el presente y el futuro del golf español".

"Le dije lo que pensé que debía hacer y que simplemente creyera y demostrara a todos lo bueno que es, y lo hizo", señaló.