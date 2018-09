El Real Madrid pierde pegada: 229 minutos sin marcar

Madrid, 30 sep (EFE).- El Real Madrid encuentra en la falta de pegada la principal clave que explica su bache, un punto de los seis últimos en LaLiga Santander, competición en la que suma 229 minutos sin marcar y firma el peor arranque goleador en once años, 12 tantos a favor solo empeorado por los 10 de la campaña 2006-07.

Julen Lopetegui necesita un 9 goleador. La eficacia anotadora de Karim Benzema se evaporó tras un buen inicio. Cuatro tantos en tres jornadas eran un espejismo y el francés no marca desde que firmara un doblete al Leganés el 1 de septiembre. Cinco partidos sin gol y sin generar peligro encienden un debate previsible desde la marcha del portugués Cristiano Ronaldo.

De los 10 goles en las tres primeras jornadas de LaLiga Santander, cuando el cómodo triunfo ante el Getafe (2-0) y las goleadas a Girona (1-4) y Leganés (4-1) disparaban el optimismo madridista, el equipo de Lopetegui ha pasado a marcar solo dos en las cuatro últimas. Un único triunfo, y por la mínima (1-0 al Espanyol), provocan dejar escapar la oportunidad de sacar provecho del bache del Barcelona.

Del tanto de Marco Asensio que dio el último triunfo madridista han pasado 229 minutos en los que el Real Madrid ha sido incapaz de marcar. Pasando apuros para mantenerlo ante el Espanyol, superado en el Sánchez Pizjuán por el Sevilla, donde se anuló un tanto a Luka Modric, y sin encontrar el camino del gol en el derbi frente al Atlético de Madrid.

En esos encuentros el 9 que llegó para solucionar los problemas, Mariano Díaz, no fue titular en ningún partido, tuvo media hora ante el Espanyol y 31 minutos contra el Sevilla antes de no comparecer en el derbi. Desde su ilusionante estreno con un gran gol ante la Roma en Liga de Campeones, no ha disfrutado de continuidad para mostrar sus virtudes.

Coincide también el bache anotador de un Real Madrid que genera ocasiones pero no las marca, con la aportación de Gareth Bale. El gran inicio del galés en la faceta anotadora se ha ido reduciendo y de protagonizar una racha de gol por partido se ha apagado sin marcar en cuatro jornadas, con descanso ante el Espanyol, y sin poder ayudar a su equipo ante Athletic Club, Sevilla y Atlético. Ahora le llega una lesión muscular que le corta el ritmo y obliga a Lopetegui a buscar soluciones ofensivas ante el problema.

Los 12 tantos marcados por el Real Madrid en Liga tras siete jornadas (0,58 por partido) son su peor registro en once años. Hay que remontarse a la temporada 2006-07 para encontrar el último año con menos acierto, cuando el Real Madrid marcó diez.

El pasado curso, pese a un mal inicio que marcó una Liga de la que se despidió en Navidad, el equipo dirigido por Zinedine Zidane había marcado un gol más en siete jornadas, 13, aunque marchaba quinto clasificado mientras que ahora comparte liderato con el Barcelona.

El equipo de Lopetegui está lejos de registros goleadores recientes en Liga, como los 25 tantos en siete jornadas de la temporada 2014-15, los 21 goles de la 2009-10 o los 20 de la 2011-12 y la 2008-09.