Rahm: "He vuelto a jugar como juega Jon Rahm"

Saint Quentin-en-Yvelines , 30 sep .- El español Jon Rahm, integrante del equipo europeo que este domingo ganó al de Estados Unidos la Ryder Cup de golf, declaró que en su duelo de individuales en el que superó a Tiger Woods volvió a jugar como suele hacerlo.

"He vuelto a jugar como juega Jon Rahm y me he asegurado de controlar las emociones. Creo que he estado bastante equilibrado todo el día", dijo Rahm tras sumar su primer punto en el torneo.

"Se puede decir que he jugado contra el golfista que asusta más, el mejor de la historia que le va bastante bien. No puedo estar más contento de haber ayudado al equipo", agregó.

Rahm, afirmó además que "incluso antes del torneo", estar el mismo equipo que Sergio García "es un sueño hecho realidad".