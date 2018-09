Presidente del Breogán: "No ha sido el mejor debut en la Liga"

A Coruña, 30 sep (EFE).- El presidente del Cafés Candelas Breogán, Jesús Lázare, ha lamentado la suspensión del partido que iba a suponer el regreso del equipo gallego a la Liga Endesa doce años después y ha reconocido que "no ha sido el mejor debut".

En una rueda de prensa en la que se mostró "hundido", explicó que el problema técnico que obligó a suspender el partido es que "no llegaba la señal de la consola arbitral al ordenador que manda la señal" a los marcadores, si bien precisó que no se dio con el fallo en cuestión.

"No se sabe el fallo porque, si no, estaría solucionado. En las pruebas de esta mañana estaba funcionando. Después de reiniciar varias veces, la consola de árbitros no mandaba señal al ordenador que distribuye señal a los marcadores", comentó.

Añadió que se colocó un aparato para registrar el tiempo de posesión "pero no fue suficiente para que el partido se pudiera jugar" porque finalmente esa opción no contó con el beneplácito arbitral, algo que el presidente del Breogán consideró "comprensible".

"Estoy jodido, sé el trabajo que ha habido aquí, los esfuerzos del club y la ilusión de la gente y es una putada muy gorda", lamentó Lázare, que pidió disculpas a la afición, al Joventut, a Movistar, que iba a retransmitir el partido, y a la Liga Endesa.

En nombre del club, el dirigente se mostró dispuesto a "apechugar con lo que suceda y buscar otra fecha" así como a devolver el dinero de las entradas a los que las hayan comprado.

El Breogán estuvo en contacto con la empresa que colocó los nuevos marcadores del Pazo dos Deportes sin que pudiera solucionarse el problema y el presidente, lejos de responsabilizar a los instaladores, asumió que la "primera responsabilidad" es del club "y hay que asumirla".

Por ahora, el encuentro no tiene fecha ya que el "calendario está muy comprimido".

Lázare señaló que habrá que "buscar una fecha que pueda beneficiar a todos".