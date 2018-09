Palomeque: "La cabeza no me dejaba correr, pero ahora vuelvo a disfrutar"

Las Palmas de Gran Canaria, 30 sep (EFE).- El atleta catalán afincado en Gran Canaria Rubén Palomeque ha dicho hoy a Efe que a lo largo de su carrera tuvo una época en la que sufrió ansiedad y la cabeza no le dejaba correr, aunque ahora disfruta de nuevo a sus 38 años.

Palomeque, semifinalista olímpico en 3.000 metros obstáculos en los Juegos de Pekín 2008, participará próximamente en el Trail Norte en la distancia de la milla, y a primeros del próximo año lo hará en el Cajasiete Gran Canaria Maratón en los 21 kilómetros, donde quiere quitarse la espina de la edición anterior, en la que fue segundo.

"He ganado dos veces en 10 kilómetros y el año pasado fui segundo en los 21, después de algunos problemas con el atleta de Cabo Verde (Sergio Monteiro, al que acusó de recortar en varias ocasiones el recorrido). Ahora tenemos amistad; eso ya pasó y espero que no se vuelva a repetir", ha manifestado.

El atleta catalán participó recientemente en el maratón de Berlín, donde completó la prueba pese a no hallarse en buenas condiciones físicas.

"Hice los 42 kilómetros, pero tuve muchos problemas estomacales que me impidieron rendir como esperaba y que me obligaron a ir al baño cinco veces. De todos modos, fue una experiencia muy gratificante participar en esa prueba" (en la que el keniano Eliud Kepchoge batió el récord mundial), ha asegurado.

Tras disputar una competición de esa exigencia, Palomeque tiene claro que la milla de la Trail Norte se le hará corta.

"Es una carrera diferente, para que la gente conozca además del mundo de las carreras populares el profesional de la milla, aunque para mí los 3.000 obstáculos es mi prueba, a la que le tengo más cariño y la que más éxitos y disgustos me ha dado, porque no siempre vas a ganar y va a salir todo bien. Me resisto a calificarme como maratoniano", ha dicho.

Por otro lado, Rubén Palomeque aún no se ha planteado la retirada de la competición.

"Estaré compitiendo hasta que el cuerpo y la mente me lo permitan. Como todo deportista de elite, tuve una época mala, con ansiedad, ya que la cabeza no me dejaba correr. Pasé dos o tres años bastante complicados, y ahora estoy volviendo a disfrutar, aunque soy consciente de que esto se acabará algún día", ha asegurado.

En cualquier caso, el corredor natural de Sant Feliu de Llobregat ha comentado que se considera "un privilegiado" porque siempre se ha dedicado a su profesión, que es correr.

"El atletismo me ha dado mucho en el plano profesional, y además personalmente he podido conocer mundo", ha señalado.

En la actualidad, Palomeque dirige sendas escuelas de atletismo a través del club al que pertenece, 3COM Squad, implantadas en Telde y en Santa Brígida.

"Trabajamos para llegar a algún municipio más de la isla. Es un proyecto que teníamos en mente desde hace tiempo, sobre todo para trabajar la base, que es lo realmente importante en el deporte, porque a los niños hay que darles un empujón", ha concluido.