Mondelo: que todos sean conscientes de lo logrado por este grupo de leyenda

La Laguna , 30 sep .- El entrenador de la selección española de baloncesto femenina, Lucas Mondelo, ha pedido que "todo el mundo sea consciente" de lo difícil que es lo que ha hecho durante la última década "este grupo de leyenda".

En la rueda de prensa posterior a la victoria ante Bélgica en el partido por el bronce de la Copa del Mundo de Tenerife, ha destacado que han afrontado "un partido durísimo" ante un rival que ha hecho "un grandísimo campeonato" y que será "un rival muy difícil" en los próximos años.

"Nos centramos en asfixiarlas y en ponerles un ritmo muy alto, tanto en defensa como en ataque", ha relatado el seleccionador, quien ha dicho que lograron que las belgas solamente anotasen un triple en todo el partido y ha recordado que pudieron dejar a "un equipo muy anotador" en sesenta puntos.

"Muchas gracias a este grupo de jugadoras por hacer que yo viva este sueño otra vez gracias a ellas", ha destacado.

El seleccionador ha comentado que en esta ocasión han ido "de menos a más", al tiempo que también ha agradecido a Tenerife y a Canarias el apoyo: "nos han ayudado muchísimo, parte de la medalla es del público y la organización. Estaremos eternamente agradecidos".

"Esta mañana en la reunión con mi cuerpo técnico lo tenía claro. No me he levantado para perder", ha dicho sobre sus sensaciones tras la derrota del sábado ante Australia.

Lucas Mondelo ha destacado que esta Copa del Mundo en España es "muy importante y marcará un antes y un después", por el seguimiento mediático, la visibilidad y la asistencia.

"Hemos dado un paso, pero el camino es muy largo todavía, pero tenemos que hacer un trabajo desde todos los ámbitos y hacer un producto lo más atractivo posible", ha dicho el técnico, quien ha recalcado que espera que sea "un punto de inflexión".