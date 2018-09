Lucía Barbuto, la primera mujer elegida para presidir un club argentino

Buenos Aires, 29 sep (EFE).- Lucía Barbuto se convertirá el 8 de octubre en la primera mujer elegida para presidir un club de la primera división de Argentina. La futura mandamás de Banfield sostuvo en diálogo con Efe que espera ser la primera de muchas presidentas mujeres y que este hito se debe al movimiento feminista.

Barbuto, de 33 años, es la actual revisora de cuentas del club bonaerense y fue elegida por el oficialismo para presidir la institución. Ninguna de las agrupaciones de la oposición presentó un candidato.

Pregunta: ¿Cómo fue el momento en que el actual presidente Eduardo Spinosa le dijo que quería que presidiera el club?

Respuesta: Fue en una reunión, ahí me planteó si quería estar al frente de este proyecto en los próximos tres años y en ese momento le dije que sí, de una, y le dije que le agradecía por elegirme. Me dijo que lo habían decidido entre todos los compañeros de la comisión directiva, que estaban todos de acuerdo y que yo era la indicada.

P: ¿Cree que una buena gestión suya puede ayudar a abrirle la puerta a otras mujeres dirigentes?

R: Esperemos que así sea, que una buena gestión mía abra la puerta para muchísimas más presidentas mujeres. También espero que, si no es así, eso no sea una negativa para que otras se sumen. Hay buenas mujeres dirigentes y hay malas mujeres dirigentes, como también hay buenos hombres dirigentes y malos hombres dirigentes. Tiene que ver con la capacidad de cada uno y no tanto con el género.

P: Argentina está viviendo en los últimos años avances muy importantes gracias al movimiento feminista. ¿Le parece casualidad o es una causalidad que usted justamente asuma en el medio de este contexto de avances que se están dando en el país?

R: Sí, seguramente es una causalidad porque unos años atrás no me hubiese imaginado como presidenta. Creo que es un avance de la sociedad, del fútbol y de cada una de nosotras. Yo no soy la misma persona que hace un año atrás y veo que a todas las mujeres les está pasando esto. Estamos más empoderadas. Sabemos que tenemos los mismos derechos que los hombres.

No somos iguales porque somos distintos físicamente, pensamos diferente, tenemos una mirada distinta de todo pero sabemos que tenemos que tener los mismos derechos y estamos luchando por eso. Creo que hace unos años atrás no se me hubiese ocurrido nunca ni reclamar un lugar más arriba en la lista y creo que tampoco se le hubiese ocurrido a mis compañeros proponerme. Esto tiene que ver con el avance de la sociedad y en Banfield nosotros somos pioneros.

P: ¿Cree que el fútbol es un deporte machista?

R: Entiendo que es un ambiente que siempre estuvo manejado por hombres. No sé si el fútbol es machista en particular. A mí nunca me pasó, siempre me trataron como una igual tanto en la agrupación como en comisión. Creo que la sociedad en general es machista y creo también que avanzamos un montón. Falta muchísimo pero se avanzó años luz de lo que era hace un año.

P: La única mujer que había estado al frente un club de primera fue Natividad Gallego de Marcovecchio, que en 1971 quedó a cargo de Platense tras las renuncias del presidente y del vicepresidente. ¿Por qué piensa que hubo que esperar hasta el 2018 para que recién una mujer sea elegida como presidenta?

R: Tiene que ver con esto que hablábamos, de que tuvo que avanzar la sociedad en este sentido y modificar nosotros el pensamiento para llegar a este punto. Creo que soy la primera de muchas. Hay muchísimas mujeres dirigentes en clubes de Argentina y estoy segura de que van a llegar a la presidencia más rápido que tarde.

P: ¿En qué estado le deja el club Spinosa?

R: Eduardo me deja un club impecable, completamente diferente del que recibimos hace seis años. Nosotros logramos sanear la deuda en un 90% y tenemos 15 actividades, 350 empleados, un colegio que ya tiene los tres niveles funcionando, una estructura impecable, un predio que es la envidia del resto de los clubes de Argentina y el estadio, la cancha, que es el hogar de todos los banfileños, también impecable.

P: Teniendo en cuenta la movilización que hubo hace unos días dirigida a la AFA por la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles reclamando mejores salarios, ¿le preocupa la devaluación del peso argentino y la inflación? ¿Cree que puede afectar a la economía del club?

R: Obviamente que la situación económica del país nos afecta en muchos sentidos, como puede ser a la hora de cobrar las cuotas sociales. Entendemos que la gente tiene menos plata, se dificulta venir a la cancha y muchísimo más pagar una cuota social o una actividad, pero nosotros por suerte en estos años hicimos bien los deberes y estamos preparados.