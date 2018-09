La estadounidense Breanna Stewart lo gana todo

La Laguna , 30 sep .- Será difícil que la estadounidense Breanna Stewart olvide el año 2018 porque ha reinado y copado todos los premios, colectivos e individuales, tanto en la WNBA como en el Campeonato del Mundo de Tenerife.

Hace pocas semanas Stewart se coronó campeona de la WNBA con Seattle Storm y fue nombrada jugadora más valiosa de la competición. En el Mundial y con Estados Unidos, la alero ha logrado el oro y también ha sido designada MVP de la competición.

"Es increíble. Ahora mismo no me lo puedo creer. Ha sido maravilloso. Quizá dentro de un tiempo pueda valorar todas las cosas buenas que me han pasado este año", dijo la jugadora estadounidense.