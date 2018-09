'La Espartana' Sánchez: "Apuesto por mí"

Madrid, 30 sep (EFE).- Jessica 'La Espartana' Sánchez peleará este lunes con Jennifer 'Tormenta' Miranda en Madrid por el título de campeona de España de peso pluma, una cita que encara con total confianza en sus posibilidades.

En una conversación telefónica con EFE, la catalana reconoció que la velada en el Nuevo Teatro Alcalá "es muy especial", ya que es "el primer título nacional de boxeo" que va a disputar.

Pese a ello, la excampeona de Europa de Muay Thai confía "cien por cien" en su victoria.

"El mundo del boxeo no es un mundo fácil, pero en esta ocasión no tengo duda ninguna. No contemplo otra opción. Sinceramente deseo que las dos hagamos una gran pelea para el público, pero apuesto por mí. Siempre me he planteado así los combates", señaló.

"No sé lo que va a hacer ella, eso está claro. Tenemos que esperar a estar allí para averiguarlo, pero con lo que he hecho, con lo que sé y con lo que siento, no tengo ninguna duda en mi trabajo y en lo que voy a salir a hacer ahí arriba en el cuadrilátero", apuntó 'La Espartana' Sánchez.