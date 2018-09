Las claves madridistas del derbi

Madrid, 30 sep (EFE).- Estas fueron las claves del juego del Real Madrid en su empate sin goles en el derbi del sábado en el estadio Santiago Bernabéu ante el Atlético de Madrid:

1. Un dominio sin premio tras huir de la trampa del Cholo

Como suele ser habitual en cada derbi liguero en el Santiago Bernabéu, Diego Simeone logró anular la identidad madridista en el primer tiempo. El Real Madrid fue un equipo con distancia entre líneas y desconexión de su tridente ofensivo. Solo Bale creó peligro en acciones individuales. En el duelo táctico, Julen Lopetegui dio un giro en el segundo acto. Reforzó su centro del campo dando entrada a un miembro más y se adueñó del balón, generó un control del partido, minimizó las virtudes rojiblancas y pisó área rival sin llegar a generar suficiente peligro como para lograr el tanto del triunfo.

2. La lesión de Bale

Asume el liderazgo con un esfuerzo continuo. No se cansó de lanzar desmarques a los espacios, pedir el balón a sus compañeros y buscar el gol cuando lo recibió. Se estrelló con la madera en su mejor disparo y acarició el tanto con un remate en acción a balón parado. Le frenó en seco una molestia muscular que sintió a mitad de la primera parte y que le hizo quedarse en el vestuario en el descanso. Cruza los dedos para que no exista rotura muscular y, un año más, vea frenada su progresión. Su ausencia rebajó la presencia de jugadores madridistas en la zona de peligro, aunque aumentó la posesión de balón.

3. Courtois salvador

Hizo el partido que necesitaba para silenciar el debate en la portería y para que nadie dude de su presencia como portero titular del Real Madrid, relegando a Keylor Navas a un papel menor del que disfrutaba. Transmitió seguridad en cada balón aéreo, firme en cada salida en acciones a balón parado, y fue decisivo para que el Atlético de Madrid no marcase en dos mano a mano con Griezmann y Diego Costa de los que salió vencedor. Dejó su portería a cero en uno de esos duelos que marcan por un tiempo en caso de derrota. Fue una exhibición de virtudes del portero más premiado del último curso.

4. La pólvora mojada

El Real Madrid de Lopetegui ha perdido el gol. Dos jornadas sin lograr un solo tanto y uno logrado en los tres últimos partidos son datos que muestran un problema. El técnico se muestra tranquilo porque defiende que su equipo genera acciones de peligro, pero la realidad es que Benzema se ha apagado, no realizó ni un solo disparo a puerta, y el equipo madridista demanda un 9 goleador. Mariano no recibió ningún minuto cuando el dominio pasó a ser madridista y los centros de los costados buscaban rematador. La mejor ocasión fue un mano a mano de Asensio llegando desde segunda línea a un buen pase de Kroos. En juego no generan peligro con un tridente que se apaga y que hace añorar la pegada de Cristiano Ronaldo en los días decisivos.

5. El estreno de Vinicius

Fue el último recurso de Lopetegui, buscando desequilibrar la igualdad de un derbi encaminado al empate final. El desgaste defensivo de Juanfran lo quiso aprovechar con la velocidad de un jugador fresco y tan rápido como Vinicius. La entrada del brasileño agitó además al público del Bernabéu, que vivió los momentos de más efervescencia en el derbi cada vez que su jugador encaró y lo intentó. Se quedó corto de tiempo al entrar en el minuto 88. La búsqueda de soluciones desde el banquillo llegó tarde, con Lucas Vázquez entrando a ocho del final.