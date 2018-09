Calleja: Hemos hecho todo para ganar, pero si no marcas es imposible

Villarreal , 30 sep .- El entrenador del Villarreal, Javier Calleja, comentó este domingo que su equipo lo hizo "todo para ganar" al Valladolid en La Cerámica (0-1) pero reconoció que "si no marcas es imposible" hacerlo.

"El fútbol es gol y acierto y no lo hemos tenido. Tenemos una delantera extraordinaria, pero no estamos teniendo acierto. Carlos -Bacca- y Gerard se entienden y de hecho Gerard ha sido de los que más ocasiones ha tenido y no ha logrado marcar. Los delanteros pasan por momentos y vamos a confiar en ellos", añadió en rueda de prensa.

Precisamente de Gerard Moreno, que falló el penalti que podía haber significado el empate, dijo que está "disgustado". "Es el primero que quiere marcar goles y no ha podido. Tiene muchas tablas y sabe que el acierto llegará", indicó.

Respecto a la situación del equipo, que no ha ganado en casa en los cuatro partidos disputados en Liga, Calleja indicó que saben que la competición liguera es una carrera de fondo y que por ello deben de mirar hacia adelante.

"Teníamos muchas ganas de ganar aquí. Creo que el equipo ha hecho méritos para ganar y no ha sido así. Ahora miramos a Europa y levantamos la cabeza porque no tenemos que ser pesimistas. El jugador debe ver el trabajo y que los goles van a llegar", explicó.

También comentó el tiempo que se empleó para usar el VAR en la jugada del penalti desaprovechado por su equipo. "El VAR es algo nuevo. Es posible que pueda influir que haya tanto tiempo para tirarlo y eso puede afectar al jugador, pero es cuestión de adaptarse, ya que no es una excusa", concluyó.