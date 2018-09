Badosa: "Este título es una recompensa al trabajo con mi nuevo equipo"

Valencia, 30 sep (EFE).- La tenista española Paula Badosa, comentó tras adjudicarse la tercera edición del BBVA Open Ciudad de Valencia, que estaba muy satisfecha de conseguir el título y aseguró que es una recompensa al trabajo realizado en el último mes con su nuevo equipo.

"Estoy súper contenta de ganar mi primer 60.000. Acabo de cambiar mi equipo, con nuevo entrenador y es una recompensa porque llevábamos un mes trabajando muy duro", recalcó.

Badosa explicó que su nuevo entrenador, Xavier Budó, le ha mejorado el aspecto mental a la hora de jugar y le ha permitido "sentirme otra vez tenista".

"Llegué a él con muy poca confianza y la verdad es que me ha animado mucho, mentalmente me ha aportado muchas cosas, es ahí donde necesitaba un plus y él me lo ha aportado", aseguró.

Sobre la final con Aliona Bolsova explicó que "al final he pecado de nervios en el segundo set. He empezado muy bien, imponiendo muy juego y luego he bajado un poco mi nivel, ella ha subido también. En el tercero me he impuesto otra vez aunque al final el último juego ha sido más de tensión pero he podido sacarlo".

"He notado el cansancio, me notaba más lenta porque he jugado cada día a tres sets y seguidos en estos últimos días y se notaba, pero era una final, te dejas todo lo que tienes", agregó.

El torneo valenciano está dirigido por Anabel Medina, quien a su vez es capitana del equipo española de Copa Federación, quien reconoció que tiene en mente tanto a Bolsova como a Badosa como futuribles integrantes del equipo español.

A este respecto, la jugadora nacida en Nueva York comentó que "es algo que hace ilusión representar a tu país, pero yo tengo la doble nacionalidad y no es algo que tenga muy en mente ahora. Lo que me preocupa en estos momentos que tengo confianza es seguir jugando y subir bastante en el ránking".

"En lo que queda de año voy a seguir jugando torneos ITF porque ya no quedan casi WTA. La semana que viene hay uno aquí y voy a tratar de jugar bastantes partidos porque es algo que necesito bastante para aprender a gestionar muchas cosas en pista", señaló.

De cara a la próxima temporada, la tenista reconoció que le gustaría entrar en el top-100. "No me suelo poner objetivos de ránking pero sí que es algo que tengo en mente y quiero cumplir. Espero este año acabar cerquita y el próximo dar el paso", concluyó.