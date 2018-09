Zabaleta reconoce que la situación del United les motivó para ganar

Londres, 29 sep (EFE).- Pablo Zabaleta, jugador del West Ham United, reconoció en declaraciones a Efe que la situación que vive actualmente el Manchester United les motivó para llevarse la victoria este sábado.

"No me gusta opinar de los rivales, porque habrá muchas situaciones que uno no percibe del día a día y desconozco lo que puede estar pasando. No se está viendo el mejor United y hoy sabíamos que era una posibilidad para nosotros de que si estábamos bien, podíamos ganar. Por más que no estén en un buen momento no dejan de tener grandes individualidades y ganarles supone muchísima confianza para lo que viene", explicó el argentino.

Este sábado, en el Estadio Olímpico de Londres, el equipo dirigido por Manuel Pellegrini consiguió su segunda victoria de la temporada en la Premier League al vencer por 3-1 a un desangelado United, en el que José Mourinho se queda al borde de la destitución.

"Cuando puedes ganarle al United es un triunfo importante, sobre todo porque es la primera victoria en casa", señaló

"Supone un respiro en el sentido de que no habíamos arrancado bien la temporada, no encontrábamos la mejor manera para jugar. En los últimos tres o cuatro partidos hemos levantado muchísimo la intensidad de juego", agregó Zabaleta, titular este sábado y autor de la asistencia en el primer gol de Felipe Anderson.

La clave para la resurrección del West Ham, que encadena cuatro partidos sin perder, entre liga y copa, está en que los jugadores nuevos se están adaptando, según Zabaleta, y en la charla que mantuvieron los futbolistas tras la derrota ante el Wolverhampton Wanderers.

"Han llegado muchos jugadores nuevos y un entrenador nuevo. A veces lleva tiempo adaptarse a una liga diferente y un país diferente. Después del partido que perdimos con el Wolverhampton en el último minuto, hablamos entre nosotros que teníamos que cambiar, porque esta liga es muy competitiva y todos los partidos son difíciles y aquí, como mínimo, tienes que demostrar intensidad. Luego la calidad puede aparecer", puntualizó el lateral derecho.