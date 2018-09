Vettel critica el asfaltado parcial en la recta de meta

Redacción deportes, 29 sep (EFE).- El alemán Sebastian Vettel (Ferrari) criticó el asfaltado parcial de la recta de meta en el Autódromo de Sochi, donde se disputa el Gran Premio de Rusia, porque la tercera posición "no está dentro del nuevo tramo".

El finlandés Valtteri Bottas y el británico Lewis Hamilton sí saldrán sobre el nuevo asfalto al repartirse la primera línea, pero Sebastian Vettel, tercero, colocará su Ferrari en la zona antigua.

"No sé, creía que la tercera posición también estaba dentro del nuevo tramo. Si no, eso no es bueno", indicó Sebastian Vettel en declaraciones a Motorsport.

"Creo que el reasfaltado debería ser un poco más alto. Está mal solo cambiar parte del asfalto, ya sea en las tres primeras posiciones o en la 4-5-6 o la 8-9-10. Si reasfaltas algo en la parrilla, debe ser cada posición, pero así son las cosas", abundó.

Preguntado sobre este factor, Lewis Hamilton recalcó que "hasta el domingo" no sabrán si el nuevo asfalto "es mejor o peor" ya que no han probado la arrancada en esa zona.

"Es algo desconocido y no se puede predecir exactamente qué diferencia de agarre habrá, o si la tendremos", coincidió Bottas, quien sí reconoció que "por lo general el nuevo asfalto nuevo tiende a tener un poco más de agarre".