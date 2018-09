Toro Rosso recupera al ruso Daniil Kvyat para 2019

Madrid, 29 sep (EFE).- La escudería Toro Rosso recuperará al piloto ruso Daniil Kvyat para la temporada 2019 de Fórmula Uno, en sustitución del francés Pierre Gasly, que se marcha a Red Bull, ha anunciado este sábado la escudería.

Kvyat ya condujo un Toro Rosso en dos etapas, la primera en 2014 y la última entre el GP de España de 2016 y el de Estados Unidos de 2017.

"Estoy especialmente contento por regresar a un equipo que conozco bien. Toro Rosso siempre me ha hecho sentir que estoy en mi casa y seguro que será también así la próxima temporada", ha declarado el piloto de 24 años.

Kvyat ha agradecido a Ferrari que le haya permitido "seguir conectado a la Fórmula Uno" como piloto de desarrollo.

"Aunque he trabajado básicamente con el simulador, he aprendido mucho y me siento más fuerte y mejor preparado que cuando dejé Toro Rosso", ha añadido.