Simeone: "Una pena, queríamos ganar"

Madrid, 29 sep (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, afirmó que es una "pena" el 0-0 en el derbi, porque quería ganar, aunque apuntó que fue un tiempo para cada uno y el resultado fue "justo", al tiempo que afirmó que no se compara con el Barcelona y el Real Madrid sino "con el mejor Atleti de la historia".

"No es fácil venir a este estadio. Por lo hecho en el primer tiempo me voy con un sabor amargo; por el segundo creo que el empate fue un resultado justo", repasó en rueda de prensa del derbi en el estadio Santiago Bernabéu, que calificó como "intenso" y del que recordó las dos ocasiones falladas en la primera parte.

"No es que la tiraron fuera (Diego Costa y Griezmann), las dos las sacó Courtois, la de Bale salió cruzada por muy poco, la de Asensio la tapa Oblak... Fue un nuevo derbi acá que nos toca salir con un buen resultado. Una pena, porque queríamos ganar", valoró.

"Ha sido un partido duro, como siempre cuando venimos a este campo. Queríamos ganar. El primer tiempo hicimos méritos para poder estar en ventaja, se jugó un buen partido de fútbol, con buenas asociaciones ofensivas, con situaciones de gol muy claras y con una gran actuación de su portero. Y en el segundo tiempo empezó a crecer el Real Madrid, normal, un equipo que tiene grandes futbolistas y era lógico sufrir en el segundo tiempo, porque ya no logramos hilvanar más jugadas de ataque como en el primer tiempo", analizó.

En ese sentido, Simeone repasó sobre la segunda mitad que el Real Madrid "tenía más jugadores entre líneas", con la entrada al campo de Dani Ceballos, y en la primera "era más directo". "Con Asensio y Ceballos empezaban a sacarnos gente moviéndose bien entre líneas y generaban sensación de peligro", abundó el técnico.

"Creo que interpretamos el momento de juntar a los cuatro medios para darle un poco más de fuerza a ese pasaje del partido, cuando entró Thomas por Costa, y cuando vi que se iba recomponiendo poner a Correa por afuera y ver si con Kalinic nos quedaba algo", continuó.

También fue preguntado por dos posibles manos dentro del área del Real Madrid en las que el árbitro, Martínez Munuera, no recurrió al VAR para valorarlas. "¿Qué quieren que diga? Hay cuatro del VAR arriba, cuatro abajo, se pueden equivocar como nos equivocamos todos, pero bueno, nada... Porque sigue siendo una interpretación al final. Posiblemente no se detuvieron en la jugada porque entendieron que era una jugada normal. ¿Umtiti con el Barcelona el año pasado ante el Alavés se acuerdan? Dicen no puede sacar la mano, pero el tiro iba al arco", expuso el técnico del Atlético de Madrid.

Su equipo encadena ya seis partidos de la Liga sin perder en el Santiago Bernabéu, la mejor racha de su historia en ese estadio, con tres victorias y otros tantos empates, los tres últimos. "Nosotros no nos comparamos ni con el Real Madrid ni con el Barcelona. Nos comparamos con el mejor Atlético de Madrid de la historia y evidentemente puede ser este grupo. Tenemos que mejorar lo que venimos haciendo nosotros", explicó.

"Después, los resultados obtenidos en este estadio los tomamos con suma naturalidad. Nos están saliendo buenos partidos y una pena no haber ganado hoy", añadió.