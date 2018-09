Sandoval: "Es la primera vez que he sentido vergüenza como entrenador"

Granada, 29 sep (EFE).- El técnico del Córdoba, José Ramón Sandoval, aseguró que durante la primera mitad del encuentro perdido por su equipo en Granada (4-2) es "la primera vez" que ha "sentido vergüenza" como entrenador, porque sus jugadores parecían "benjamines", y que se marcha "humillado" del Nuevo Los Cármenes.

"En la primera parte del partido es la primera vez que he sentido vergüenza como entrenador al ser tan superior de esa manera otro equipo al mío. Si al descanso va el partido 6-0, no pasa nada", admitió en rueda de prensa.

El preparador del Córdoba indicó que había "un equipo enfrente" y que sus futbolistas parecían "benjamines", por lo que reconoció que en ese momento habría sustituido "a los once" que salieron de inicio al campo.

"Nos ganaban en la carrera, en el uno por uno, en las disputas, en las segundas jugadas... Tener que hacer un cambio en el minuto 20 dice mucho", añadió.

Lamentó haber mostrado "esta carta de presentación", que le hace irse del Nuevo Los Cármenes "humillado", y dijo que, "a partir de ahora, la gente tiene que coger responsabilidades y no arrastrar el escudo del Córdoba".

"Tenemos que ser capaces todos de dar un golpe encima de la mesa y defender un escudo con honor y dignidad; ya no es por nosotros, es por nuestra propias familias", recalcó el madrileño.

En cualquier caso, afirmó verse con fuerzas para seguir al frente del equipo. "Me tienen que matar para decirme a mí que no me encuentro con fuerzas. Yo hago posible lo imposible, pero basta ya. Nos tenemos que poner las pilas y el que no esté por la labor no puede jugar", sentenció.

Por su parte, el técnico del Granada, Diego Martínez, consideró que en el choque hubo "más mérito del Granada que demérito del Córdoba", pidió "disfrutar" de un triunfo que mete al Granada en puestos de ascenso directo y señaló que a estas alturas de liga se queda "con los catorce puntos y la mentalidad del equipo" que están "construyendo".