Lopetegui: "Hemos sido superiores"

Madrid, 29 sep (EFE).- Julen Lopetegui, técnico del Real Madrid, aseguró que su equipo fue superior al Atlético de Madrid en el derbi del estadio Santiago Bernabéu, y destacó la fortaleza de sus jugadores para superar las lesiones.

"No hemos ganado porque no hemos marcado pero en el computo global hemos sido muy superiores al Atlético, sobre todo en el final de la primera parte y toda la segunda. Ellos han tenido un par de ocasiones fruto de nuestras perdidas pero no por juego. Hemos conseguido que no salieran de su campo en la segunda parte cuando nos hemos superado en la adversidad por las lesiones, pero no hemos marcado y así no podemos ganar", analizó.

Las conclusiones del técnico madridista fueron positivas. "Sacamos conclusiones muy positivas. De donde veníamos y como ha arrancado el partido, en la dificultad el equipo ha ido creciendo y en la segunda parte con un día menos de descanso y con muchas bajas, hemos mostrado carácter y personalidad".

Lopetegui hizo debutar al brasileño Vinicius en los últimos minutos del derbi. "Buscaba velocidad, el partido estaba muy claro que llegábamos muy justos de energía y buscaba hacer daño con energía y velocidad arriba".

Después de marcar un solo gol en los tres últimos partidos, Lopetegui no se mostró preocupado por la falta de pegada. "Es un dato cierto pero mi interpretación es diferente. Menos en la primera parte de Sevilla la actitud del equipo fue muy buena y hemos generado ocasiones. Los goles van a llegar, no tengo ninguna duda. Si seguimos generando ocasiones van a llegar".

No quiso mirar al Barcelona, inmerso en una mala racha de tres partidos sin ganar. "No nos fijamos en los rivales, el camino de todos es difícil. Esto acaba de empezar y queda todo. Mostramos el camino a seguir en la segunda parte, el mismo que el de la Roma, es en el que nos sentimos cómodos para llegar a nuestra mejor versión".

Por último elogió el nivel mostrado por Dani Ceballos, que cambió el partido con su entrada tras el descanso. "Ha estado muy bien, le ha acompañado el momento del equipo, cuando nos hemos encontrado mejor en campo contrario, presionando mejor. Dani ha salido con mucha personalidad, carácter, despliegue físico y técnico que requería el partido".