Lipe: "No me importa quién sea el rival de mañana"

Turín, 29 sep (EFE).- El internacional brasileño Luiz Felipe Marques "Lipi" confesó que no le "importa quién sea" su rival de mañana en la final del Mundial de voleibol que se disputa en la ciudad italiana de Turín.

Después de ganar la primera semifinal a Serbia, por 3-0, Brasil aguarda el desenlace del choque entre Estados Unidos y Polonia, defensor del título, para saber con quién luchará por el título.

"Estamos preparados, pero no para este partido, sino desde hace tiempo. Ya tenemos un saque de nivel mundial", comentó Lipi en la zona mixta del Pala Alpitour, escenario de la fase final del torneo.

"Me da igual quién sea. Nosotros veníamos preparados para enfrentarnos a cualquier de los seis finalistas porque cualquiera de ellos está capacitado para ganar. Sea quien sea será un partido muy duro. Con todo respeto, no me importa quién sea el rival de la final. Nosotros nos hemos preparado para llegar hasta aquí", opinó.

Por su parte, el capitán de la selección brasileña, Bruno Rezende admitió que lo pasaron "mal" en el tercer set del encuentro de hoy ante Serbia (25-22).

"Pero esta camiseta pesa mucho y logramos sacarlo adelante. Los cambios fueron muy importantes. La recepción trabajó durante un noventa por ciento del partido muy bien y tanto a William como a mí nos sirvió para pasar con más velocidad, lo que fue hoy uno de nuestros puntos fuertes. Ahora hay que preparase para la final", comentó.

Para Renan dal Zotto, seleccionador brasileño, manifestó su satisfacción por el rendimiento de su equipo. "Brasil ha ido creciendo mucho en esta competición. Hemos demostrado que en los momentos más difíciles, quien los supera es todo el equipo", opinó

"Esto es importantísimo en una competición tan dura como es un Mundial porque superar los momentos críticos con gente del banquillo es fundamental", prosiguió.

Y, al igual que sus pupilos, tampoco mostró ninguna preferencia para la gran final. "¿Favorito? No..no.. Son dos selecciones fortísimas. Estados Unidos no había perdido ningún partido hasta ayer y Polonia ha ido creciendo muchísimo en el torneo", indicó.