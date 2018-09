El Estudiantes, a olvidar su eliminación europea en su debut liguero

Madrid, 29 sep (EFE).- El Movistar Estudiantes debuta este domingo en Liga frente al Baxi Manresa con varias novedades en una plantilla que intentará olvidar el traspiés que supuso esta semana su temprana eliminación de la Liga de Campeones, al caer en segunda ronda de clasificación ante el Polski Cukier Torun polaco.

Con Josep María Berrocal como nuevo entrenador en sustitución de Salva Maldonado, los colegiales también han incorporado este verano al escolta puertorriqueño Gian Clavell, a su compañero de posición húngaro Zoltan Perl y al pívot serbio Nikola Jankovic.

El equipo arranca su nuevo proyecto con la sensible baja del que fuera su líder la pasada temporada, el estadounidense Sylven Landersberg, que aportaba puntos y liderazgo en todas sus actuaciones.

En pretemporada, los madrileños han sumado tres victorias y otras tantas derrotas en sus seis partidos de preparación, en los que Gian Clavell y Darío Brizuela fueron los máximos anotadores con 16.7 y 14.2 puntos de media, respectivamente.

Aunque la peor noticia llegó este jueves, cuando por sorpresa el Polski Cukier Torun polaco remontó en el segundo partido de la segunda ronda de clasificación de la Liga de Campeones y dejó al equipo fuera de competiciones europeas a las primeras de cambio.

Tras la eliminación, el nuevo entrenador colegial pidió a sus jugadores que se centrasen en su próximo rival, el recién ascendido Baxi Manresa, para empezar con un triunfo la Liga Endesa.

"Ya toca pensar en el Manresa. Me jode muchísimo la eliminación, pero no hay que perder tiempo en ello, el domingo empieza la Liga Endesa. No nos queda otra que levantar la cabeza", explicó Berrocal.

El entrenador barcelonés, que procede del NSK Eskisehir Basket de la liga turca, podrá contar con todos sus jugadores en el arranque liguero de su nuevo equipo.