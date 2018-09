Duelo entre Almería y Reus con un mismo objetivo: mirar hacia arriba

Almería/Reus , 29 sep .- La UD Almería y el Reus Deportivo se miden el domingo en un duelo que ambos afrontan con el objetivo compartido de lograr un triunfo que les permita escalar hacia la zona alta de la tabla y, así, alejarse de los puestos comprometidos, al ser decimoterceros los almerienses y undécimos los catalanes.

El Almería quiere hacerse fuerte en su estadio de los Juegos Mediterráneos, donde sólo ha perdido un partido, en la tercera jornada frente al Málaga (0-1), y espera confirmar ante el equipo tarraconense su recuperación con la que sería su tercera victoria seguida en Liga -la cuarta si se suma la de la Copa del Rey ante el Málaga-.

El conjunto de Fran Fernández tratará de dar la versión 'tipo' de todos los partidos, en los que siempre dio la cara y se mostró solidario con su fútbol, además de dominar las áreas en las dos últimas citas, en las que se impuso al Real Zaragoza (2-1) y la pasada semana al Numancia (0-2).

El técnico almeriense ha adelantado que habrá poco cambios en el equipo titular con respecto al que ganó en Soria, donde históricamente el Almería no había conseguido nunca un buen resultado, a pesar de que no le gustan ni cree en "los once tipo" , sino mantener activa a toda la plantilla y que todos tengan "su oportunidad".

"Todo el mundo la va a tener, pero sí es cierto que también necesitamos cierta estabilidad en este inicio al tener tanta gente joven, nueva", ha dicho Fernández, con lo que es probable que su equipo no varíe frente al Reus.

Aunque Álvaro Giménez, el delantero fijo en las alineaciones, no trabajó el miércoles por un proceso febril, todo apunta a que será titular en un partido que el Almería apenas ha podido preparar en su estadio, donde sólo entrenó este sábado, para reservar su maltrecho césped, aquejado de una enfermedad a la que parece que se le ha puesto remedio.

El Reus visita Almería sin poder recuperar a ningún efectivo respecto a los futbolistas que jugaron el derbi ante el Nàstic de Tarragona el pasado domingo (1-1).

Xavi Bartolo, entrenador del conjunto rojinegro, sólo podrá contar con catorce futbolistas del primer equipo: dos de ellos porteros, con lo que estará obligado a convocar a cuatro jugadores del filial.

Pese a ello, el técnico cree que los suyos podrán "regresar con los tres puntos" si son fieles a su propio juego. Bartolo opina que este es el "mejor" Almería de "las últimas temporadas" gracias "a su velocidad en los metros finales".

El conjunto reusense está situado en la zona tranquila de la tabla, con ocho puntos, pero un triunfo les daría un empujón que les acercaría a la parte noble de la clasificación.

Con Edgar Badia insustituible en la portería, todo parece indicar que Shaq Moore, debutante la pasada semana, se mantendrá en el lateral diestro. En el carril contrario, Borja no tiene oponente, y Catena y Mikel Villanueva se presumen como titulares en el eje.

El centro del campo es intocable, con Juan Domínguez, Gus Ledes y Mario Ortiz. Estos futbolistas están ofreciendo un rendimiento excelente, y el técnico no tocará nada en esta zona. Arriba, con Planas y Carbia en las bandas, el recién estrenado como goleador Miguel Linares será la referencia.

Con este once, los únicos integrantes del primer equipo en el banquillo serán el meta Pol Freixanet, el central Jesús Olmo y el lateral diestro Bastos.

- Alineaciones probables

Almería: René; Romera, Saveljich, Juan Ibiza, Andoni López; Eteki, César de la Hoz; Corpas, Juan Carlos Real, Luis Rioja, Álvaro Giménez.

Reus: Edgar Badia; Shaq Moore, Catena, Mikel Villanueva, Borja; Juan Domínguez, Gus Ledes, Mario Ortiz; Alfred Planas, Linares, Fran Carbia.

Árbitro: Juan Luis Pulido Santana (Comité Las Palmas).

Estadio: de los Juegos Mediterráneos.

Hora: 18.00 hora local (16.00 gmt).