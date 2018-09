Madrid, 29 sep (EFE).- Dani Ceballos, centrocampista del Real Madrid, sustituyó tras el descanso al galés Gareth Bale, que inició el duelo ante el Atlético en el once titular.

De momento, no se conocen las causas de la sustitución de Bale, que aparentemente no sufrió ningún percance físico durante los primeros 45 minutos. Lopetegui podría haber sustituido a su jugador por motivos técnicos o bien por alguna lesión que todavía no ha confirmado el club blanco.