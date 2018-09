Chourraut lamenta no haber dado "ni una palada correcta"

Redacción deportes, 29 sep (EFE).- La campeona olímpica española Maialen Chourraut, que ayer se quedó fuera de la final del Mundial 2018 en el mismo canal en el que hace dos años logró el oro en los JJOO 2016, ha lamentado no haber dado "ni una palada correcta" en la semifinal.

"Tenía la semifinal bien preparada y venía con ganas, sabiendo cómo quería remar, la pena es que no he dado ni una palada correcta, no he conseguido hacer ni una trayectoria bien, y el final ha sido lamentable", ha dicho la doble medallista olímpica, que ha asegurado que se va "muy enfadada" de Río, en declaraciones facilitadas a EFE.

La palista vasca se ha mostrado abatida por la actuación que le condenó al puesto 27, muy alejado de los 10 que lograban el pase a la final del Mundial que concluye este domingo en el estadio Deodoro de la ciudad carioca.

"Me voy con mucha pena, pero el camino es el correcto y seguiré trabajando", ha añadido una Chourraut que ha revelado encontrarse "muy disgustada" por "no saber actuar como debía de hacerlo".

La guipuzcoana ha rememorado el verano "tan intenso" que ha pasado después de varios meses luchando contra lesiones, con un periodo estival "mejorando aspectos y buscando la Maialen del pasado, dejando atrás todos los problemas físicos con un trabajo muy ilusionante que ha empezado a dar sus frutos, aunque es una pena que aquí no haya podido ser".

Pese al duro traspiés de quedarse fuera de la final en el Mundial 2018, la ganadora del bronce en Londres 2012 y el oro en Río 2016 ya piensa en Tokio 2020, que encarará en un "apetecible" 2019 con la celebración del Campeonato del Mundo en la Seu de Urgell (Lleida), que además será clasificatorio para la próxima cita olímpica.