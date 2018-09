Bolsova: "Significa mucho jugar mi primera final de un torneo 60.000"

Valencia, 29 sep (EFE).- La tenista española Aliona Bolsova señaló tras alcanzar la final del BBVA Open Ciudad de Valencia, que significa mucho para ella poder disputar su primera final de un torneo ITF 60.000, tras derrotar a la eslovaca Rebecca Sramkova por 3-6, 6-2 y 7-6(5).

"Es mi primera final de 60.000 y significa mucho para mí. Este torneo parece más de la WTA y tengo muchas ganas de disfrutar la final", recalcó.

La jugadora de origen moldavo jugó un partido de muchas alternativas, levantando primero el set inicial en contra y en el 'tie-break' del tercero un 5-1 en contra.

"Ha sido un partido de muchos altibajos y la verdad es que al final no esperaba sacarlo, pero poco a poco lo he remontado. Al principio he salido esperando un poco que fallara ella pero ha estado acertada. En el segundo set he salido más fuerte mentalmente, le he dado más fuerte a la bola y he alargado los tiros", explicó.

"En el tercero estaba muy igualado pese a que iba ganando 3-0. Pude ganar 6-1 pero ella ha remontado y el partido ha podido caer de lado de cualquiera. Cuando perdía 5-1 en el 'tie break' pensaba que la final tenía que ser entre dos españolas y he podido ganar", concluyó.