Viernes, 27 de septiembre de 2018

Naciones Unidas (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reivindicó este jueves ante la Asamblea General de la ONU el valor del diálogo para construir consensos y defendió su política migratoria, que incluye medidas como el auxilio de migrantes en alta mar y que considera un "imperativo moral". Sánchez intervino por vez primera ante la Asamblea General de Naciones Unidas en la apertura de su nuevo periodo de sesiones y también hizo una cerrada defensa del multilateralismo, por lo que consideró necesario que haya liderazgos capaces de construir consensos y forjar acuerdos.

Sánchez afirma en la ONU que la Nueva relación UE-Gibraltar pasa por España

Naciones Unidas (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró el jueves ante la Asamblea General de la ONU que la nueva relación entre la Unión Europea (UE) y Gibraltar a consecuencia del "brexit" ha de pasar "inevitablemente" por España. En su primera intervención en la apertura de un nuevo periodo de sesiones de la Asamblea de Naciones Unidas y en relación a Gibraltar, Sánchez recordó que la posición de España era conocida y se alineaba con la doctrina de Naciones Unidas. Pero añadió que la decisión del Reino Unido de abandonar la UE conllevaba la salida de Gibraltar de la Unión.

Kavanaugh y su acusadora mantienen versiones en medio de lágrimas y reproches

Washington (EFE).- El nominado por el presidente Donald Trump para el Tribunal Supremo de Estados Unidos, Brett Kavanaugh, y su supuesta víctima de abuso sexual Christine Blasey Ford mantuvieron este jueves sus respectivas versiones en una audiencia política, donde se vieron lágrimas y reproches. Ford acudió al Capitolio para ser interrogada por el Comité Judicial del Senado. "Creía que me iba a violar. Grité. Cuando lo hice, Brett me tapó la boca con la mano", narró Ford. El magistrado inició su comparecencia con un discurso en tono desafiante abroncando a los senadores demócratas. "El proceso de confirmación se ha convertido en una vergüenza nacional", dijo Kavanaugh, "mi familia y mi nombre han sido total y permanentemente destruidos", subrayó, y aseguró que no cuestionaba que Ford fuera víctima de un abuso, pero que no fue él.

Trump ve "honesto" testimonio de su nominado a Supremo sobre supuestos abusos

Washington (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el jueves de "poderoso" y "honesto" el testimonio de su nominado para el Tribunal Supremo, Brett Kavanaugh, frente a las acusaciones de abusos sexuales. "El juez Kavanaugh le ha mostrado a Estados Unidos por qué le nominé exactamente. Su testimonio ha sido poderoso, honesto y fascinante", comentó el mandatario en su cuenta de Twitter.

Comité del Senado EE.UU. votará hoy la recomendación a Kavanaugh

Washington (EFE).- El Comité de Justicia del Senado de Estados Unidos votará hoy si recomienda al pleno de la Cámara Alta para ocupar la vacante Tribunal Supremo al juez Brett Kavanaugh, que testificó este jueves junto a su presunta víctima de acoso sexual Christine Blasey Ford. Así lo anunció el número dos de los republicanos en el Senado y también miembro del Comité de Justicia, John Cornyn, según el diario The Washington Post. El senador por Texas también dijo que el voto de confirmación en el pleno de la Cámara Alta podría ser el martes de la semana que viene. La confirmación de Kavanaugh depende de que todos los senadores republicanos voten a su favor o de que reciba algún apoyo demócrata.

Johnson tacha de "humillación" el plan de Chequers y propone una alternativa

Londres (EFE).- El exministro británico de Asuntos Exteriores Boris Johnson insta al Gobierno a abandonar su plan de Chequers para la salida de la Unión Europea (UE) al opinar que es "una humillación moral e intelectual" para el Reino Unido, en un artículo publicado hoy por "The Daily Telegraph". En el extenso texto, Johnson acusa al Ejecutivo de la primera ministra, Theresa May, de "fracasar" en su compromiso con los británicos que votaron por el "brexit" y propone una plan alternativo de acuerdo bilateral con la UE.

Abás arremete contra EE.UU. en la ONU, Netanyahu se centra en Irán

Naciones Unidas (EFE).- El presidente palestino, Mahmud Abás, criticó este jueves en la ONU las acciones de Estados Unidos, rechazando su papel como principal mediador para Oriente Medio, mientras que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, prefirió centrar su intervención en Irán y su supuesta amenaza nuclear. "Jerusalén no está a la venta. Los derechos del pueblo palestino no están aquí para ser negociados", dijo Abás. Netanyahu intervino minutos después y aseguró que su país tiene pruebas de la existencia en Irán de una instalación secreta usada por ese país para continuar con su programa de armas nucleares. "Hoy estoy dando a conocer por primera vez que Irán tiene otra instalación secreta", aseguró Netanyahu, ayudándose de cartulinas con mapas y fotografías para mostrar ese supuesto almacén utilizado para acumular materiales atómicos.

El presidente de Filipinas admite ejecuciones extrajudiciales en su mandato

Manila (EFE).- El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, admitió anoche por primera vez ejecuciones extrajudiciales durante su mandato, caracterizado por una sangrienta campaña antinarcóticos en la que han sido abatidos más de 4.800 sospechoso de consumo y tráfico de drogas. "Mi único pecado son las ejecuciones extrajudiciales", dijo el mandatario el jueves por noche durante un discurso en el Palacio de Malacañan, conforme al comunicado enviado por la oficina presidencial. Las declaraciones de Duterte podrían ser utilizadas en la Corte Internacional de Justicia, que estudia dos denuncias presentadas contra él. La conocida como "guerra contra las drogas" arrancó el día que Duterte asumió el poder, el 1 de julio de 2016.

Diputados de Canadá aprueban retirar ciudadanía honoraria a Aung San Suu Kyi

Toronto (Canadá) (EFE).- La Cámara Baja del Parlamento canadiense votó el jueves unánimemente a favor de retirar a la líder birmana, Aung San Suu Kyi, la ciudadanía honoraria que Canadá le concedió en 2007, por su complicidad en la represión contra los rohinyá. La moción aprobada por los diputados condena a las autoridades de Birmania por el genocidio de la minoría rohinyá que habita en su territorio, solicita sanciones contra el país asiático y vota a favor de la retirada de la ciudadanía honoraria a Suu Kyi, la jefa de facto del Gobierno birmano y premio Nobel de la Paz.

People's Vote aglutina a parlamentarios británicos en favor de un referéndum

Londres (EFE).- Diversos parlamentarios de los principales partidos políticos británicos se unirán este fin de semana a los activistas de la campaña People's Vote en eventos a lo largo del Reino Unido para defender un segundo referéndum sobre el "brexit", anunciaron este jueves los responsables de la organización. La campaña, apoyada por varios grupos independientes proeuropeos, ha organizado más de mil reuniones en localidades del Reino Unido para repartir puerta a puerta cerca de un millón de panfletos a fin de sumar apoyos para la causa de un nuevo plebiscito.

Dudamel brinda por el arte que no tiene "fronteras" en centenario de LA Phil

Los Ángeles (EEUU), 28 sep (EFE).- Por una música y un arte que no tienen "fronteras" brindó anoche el director venezolano Gustavo Dudamel en el concierto especial que dio comienzo a la nueva temporada y a los actos de celebración por los cien años de la Filarmónica de Los Ángeles (LA Phil). El maestro borró fronteras artísticas y estilísticas en un recital en el Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles que rindió tributo a la ecléctica historia y cultura musical de California (EEUU) y que contó con invitados estrella como el cantante de Coldplay, Chris Martin.