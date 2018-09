Un total de 48 vuelos cancelados en Bélgica por la huelga de Ryanair

Charleroi , 28 sep .- Un total de 48 vuelos han sido cancelados en Bélgica por la huelga de tripulantes de cabina y de pilotos de la compañía aérea irlandesa Ryanair convocada para hoy y que ha afectado a alrededor de 10.000 pasajeros en el país.

En el aeropuerto de Charleroi (sur) se cancelaron 26 vuelos de los 110 previstos, lo que dejó en tierra a 5.000 pasajeros, según el sindicato CNE.

La radiotelevisión pública francófona RTBF informó además de que otros 22 vuelos se cancelaron en el aeropuerto nacional de Bruselas.

El secretario del CNE, Yves Lambot, dijo a Efe que el 60 % de los trabajadores participó en la huelga, "más de un centenar del personal de cabina y una treintena de pilotos".

Los trabajadores de Ryanair piden a la aerolínea que se aplique la legislación laboral belga, así como que se apliquen los derechos de los trabajadores en los países en los que se encuentren desempeñando su trabajo.

Lambot explicó que harán una evaluación de la situación y que el 3 de octubre se reunirán con la comisaria europea de Empleo, Marianne Thyssen, para ver "cómo podemos hacer para avanzar y obligar a Ryanair a aplicar la ley".

Además, Lambot añadió que "otra huelga no está excluida de nuestros planes".

"Preferiríamos que las discusiones se hagan ante el Tribunal Laboral y no en el aeropuerto", dijo a Efe el director general del aeropuerto de Charleroi, Jean Jacques Cloquet.

En este contexto, Cloquet añadió que los aeropuertos son también "víctimas", ya que las distintas huelgas de Ryanair han conllevado al de Charleroi cerca de medio millón de euros en pérdidas en lo que va de año.

La aerolínea irlandesa informó a los afectados con tan sólo 24 horas de antelación, con el envío de un mensaje sobre la cancelación de su vuelo.

"Teníamos que haber recibido un mensaje ayer pero no he recibido nada. Entiendo que los pilotos hagan huelga, lo que no entiendo es que mis vacaciones se hayan anulado y Ryanair me dé la solución de salir el domingo de París, perdiendo dos días de vacaciones", denunció un pasajero.