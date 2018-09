Pedro Duque dice que "subsanará" posibles "errores" y no se plantea dimitir

Bruselas, 28 sep (EFE).- El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, aseguró hoy que no se plantea dimitir por haber creado una sociedad para gestionar sus bienes inmuebles y que subsanará cualquier "error" en sus obligaciones fiscales si este se hubiera producido.

"He hablado" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y "hemos concluido que no debería de tener ningún problema y que, desde luego, subsanar los errores lo vamos a hacer", declaró Duque a la prensa al margen de un Consejo de Ministros de Competitividad de la UE.

Duque insistió en que nunca ha tenido "ninguna intencionalidad de evadir impuestos ni de tener ninguna ventaja fiscal indebida" y se mostró dispuesto a explicarse en el Congreso si es necesario.

"Al Congreso siempre hay que ir", señaló el exastronauta, preguntado por si estaría dispuesto a comparecer en sede parlamentaria como reclaman PP y Ciudadanos.

Duque señaló que ha puesto su expediente en manos de unos "nuevos asesores" y que seguirá sus instrucciones si hay que corregir algún "error" en su relación con Hacienda antes de ser ministro.

Según una información publicada este jueves por el digital "OK Diario", el titular de Ciencia adquirió un chalé en Jávea (Alicante) a través de una sociedad patrimonial creada junto a su esposa para eludir el pago de impuestos.

"Jamás he tenido ninguna intencionalidad de evadir impuestos ni de tener ninguna ventaja fiscal indebida. Desde hace ya bastantes años tributo en España. Estoy orgulloso de que lo he hecho y lo único que puedo decir es que si hay alguna cuestión que ofrece alguna duda o algún error que hayamos cometido que se deba subsanar (...), está en manos de unos asesores y lo subsanaremos", declaró.

Duque añadió que "se hará lo que haga falta para, por supuesto, cumplir con todas las obligaciones tributarias".

"Todo eso está ahora en manos de unos asesores nuevos. Vamos a ver cuáles han sido los errores de contabilidad y lo vamos a subsanar. En cualquier caso, se trata de errores sin intencionalidad ninguna", reiteró en su estreno en un Consejo de ministros de la Unión Europea.

Agregó que si Hacienda le requiere "pruebas mías para que hagamos frente a alguna obligación que por algún error anterior no hayamos hecho, por supuesto que se lo presentaré".

"A todas esas cuestiones técnicas la verdad es que ahora mismo me resulta muy difícil de responder. Yo sé que existen varias maneras de hacer estas cosas y ahora hay unos asesores viendo si no hubiéramos utilizado la forma correcta. Estamos centrándonos en una cuestión técnica que yo en ingeniería no he estudiado así que, con tanta cámara, prefiero no hablar de cosas que no entiendo", agregó.

Duque agregó que se trata de "un error como le puede pasar a cualquiera", y dijo confiar en que la polémica sobre su sociedad patrimonial no afecte a su labor ministerial ni al Gobierno, porque todo fue "completamente legal".

"No sé si estos nuevos asesores encontrarán que he pagado de más o de menos pero, sea lo que sea, lo arreglaremos", concluyó.