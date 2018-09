Pantic: "El Atlético es un grande y tiene que pelear por los 3 títulos"

Madrid, 28 sep (EFE).- Milinko Pantic, ex centrocampista del Atlético de Madrid, afirmó este viernes que su antiguo club es "un grande" y dejó claro que tiene que luchar por los tres títulos en juego, la Liga, la Copa del Rey y la Liga de Campeones.

El futbolista serbio, protagonista del doblete del conjunto rojiblanco de la temporada 1995/96, analizó el duelo entre el Real Madrid y el Atlético después del acto que representó el acuerdo de patrocinio de la empresa Unilever con LaLiga Santander.

"Está clarísimo que el Atlético es un grande y tiene que pelear por los tres títulos. Tenemos la mejor plantilla con diferencia de la historia de nuestro club. No podemos renunciar a ningún título, la Copa, la Liga y la Liga de Campeones. Si nos metemos en la final, nos encargaremos de ganarla", dijo.

Para Pantic, el Atlético llega en mejor "momento" al derbi que el Real Madrid, pero dejó claro que en un encuentro de la categoría que disputarán ambos, nunca hay un claro favorito.

"Hace diez días, cuando el Atlético estaba en tierra de nadie, era otra cosa. Pero después de ver al Real Madrid en Sevilla y al Atlético contra el Huesca, el Atlético llega mejor y con más ánimo. Pero es un derbi y no hay favorito. Los jugadores salen súper motivados y no importa la clasificación".

Asimismo, cuestionado por si la derrota del Real Madrid en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán puede despertar a los blancos, señaló que a veces hay victorias "que hacen daño" y derrotas "que son buenas y vienen bien".

"Al Real Madrid, la victoria contra el Roma no le ha venido bien. La gente se volvió loca, como si fuera el mejor partido de la historia del fútbol. El jugador recibió ese mensaje y después contra el Sevilla no salió como tenía que salir. Después hay derrotas que son saludables. La de Sevilla, ojalá que no, pero puede ser un punto de inflexión".

"Un derbi es imprevisto, pero siempre pienso que los grandes jugadores aparecen en los partidos importantes. Seguro que Diego Costa va a hacer un gran encuentro, se motiva contra el Real Madrid. Este año, Bale está más libre, suelto y con más confianza. Los grandes jugadores van a decidir. Es un partido de mucha importancia y exigencia", apuntó.

Preguntado por si Griezmann está a la altura de Cristiano Ronaldo y de Lionel Messi, y por si podría sentarse en la misma mesa que el argentino y el portugués, declaró que es a él a quien le gustaría compartir mantel con todos para hablar de fútbol e intercambiar opiniones.

"Griezmann está bien, estamos hablando de un campeón del mundo y de un campeón de la Liga Europa. Está en buen camino. Quizá para confirmar lo que ha dicho, tiene que ganar este año la Liga de Campeones y sentarse con ellos sin ningún tipo de problema".

Además, se refirió a las palabras de Sergio Ramos, que dijo a Griezmann que la "ignorancia es muy atrevida" cuando el francés aseguró que estaba a la altura de Cristiano y Messi.

"Eso lo tienen que arreglar ellos mañana en el campo. En nuestra época no había tantas redes sociales y es normal algún conflicto en este sentido. Es una tontería. Mañana tienen 90 minutos y que lo arreglen en el campo. Van a jugar uno contra otro, se van a ver muchas veces", culminó.