Pacheta concede "importancia máxima" al choque ante el Extremadura

Elche , 28 sep .- José Rojo 'Pacheta', entrenador del Elche, afirmó este viernes que concede "importancia máxima" al encuentro del próximo domingo ante el Extremadura, ya que lo considera en este momento de la temporada un rival directo.

"Tiene importancia máxima porque llevamos seis partidos en los que no hemos ganado, aunque estamos cerca", indicó el preparador castellano, quien pidió a su equipo que muestre el mismo nivel que demostró en la última salida a Oviedo.

Pacheta afirmó que no siente la "obligación de tener que ganar", sino la de "entrenar bien y seguir en el mismo camino" en el que está su equipo, y recordó que el Elche cada semana "hace más cosas" para merecer vencer en sus partidos.

"Estamos dando un nivel muy alto, cada vez mejor. El equipo sigue conectado y yo voy a morir por estos jugadores porque es un placer entrenarlos", añadió Pacheta, quien confió en que este domingo "se rompa la racha porque estamos insistiendo y siendo constantes".

El técnico dijo que no ve "fisuras" en el grupo a pesar de no ganar, y se mostró seguro de que el equipo saldrá "fortalecido" de esta situación. "Somos un equipo interesante. No ganamos, pero ganaremos", reiteró.

Pacheta definió al Extremadura como un equipo "duro que aprieta fuerte y con mucha energía" y destacó el buen momento de su delantero Enric Gallego del que comentó que es uno de los mejores de la categoría.

El técnico restó importancia al error cometido la pasada jornada por el portero José Juan y desveló que él no acompañará a los jugadores en su vuelo a Lisboa, sino que directamente irá a Almendralejo en el autocar del equipo junto a su cuerpo técnico.

"Me voy en el autobús porque a esa hora me gusta ver el fútbol que hay. El viaje es bueno porque los jugadores llegarán descansados y, además, vamos a vernos todos juntos para cenar a la misma hora", explicó Pacheta, quien dijo que no hay preocupación en el equipo por la prima del ascenso, aún pendiente de cobro.