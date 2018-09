Natxo González: "Fuera, no hemos conseguido la personalidad de casa"

A Coruña, 28 sep (EFE).- El entrenador del RC Deportivo, Natxo González, ha asegurado hoy que su equipo aún no ha conseguido tener fuera de casa "la personalidad" o ha mostrado en el estadio Abanca-Riazor, algo que intentará cambiar el domingo ante el Nàstic de Tarragona.

"Tenemos que intentar poco a poco ser fuera lo más parecido a lo que somos como locales. Entiendo que no es lo mismo porque no es tu campo, no es tu gente. juegas como visitante, pero vamos a intentarlo. La idea es la misma, pero no hemos acabado de tener esa personalidad que hemos conseguido en casa", comentó en rueda de prensa.

El técnico deportivista recordó que el Nàstic afronta el partido tras haber sumado "cuatro puntos de seis y buscará seguir en la misma línea".

"Creo que defensivamente están consiguiendo un bloque fiable, es su objetivo, y desde ahí tratar de crecer. Lo que sé es lo que vamos a tratar de hacer nosotros, pero no sé la respuesta del contrario. Tenemos que estar preparados para cualquier escenario", indicó.

Ante el conjunto catalán contará con los mismos jugadores que citó para la anterior jornada del campeonato, frente al Granada, si bien advirtió que eso no quiere decir que vaya a repetir "el mismo once".

"Hay una línea tan estrecha entre titular y fuera de la lista de convocados que no os lo imagináis", advirtió sobre la relación de convocados con los que se desplazará este sábado a Cataluña para disputar el partido del domingo, correspondiente a la séptima jornada de LaLiga 1/2/3.