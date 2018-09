Moscovici advierte de que el déficit italiano se sale de las reglas europeas

París, 28 sep (EFE).- El comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, advirtió hoy de que el déficit del presupuesto italiano para 2019 acordado ayer por su Gobierno se sale de las reglas europeas y afirmó que quiere negociar con Roma para evitar una crisis entre las dos partes.

En una entrevista radio-televisada por "RMC" y "BFMTV", Moscovici recordó que las sanciones contra Italia "son teóricamente posibles" pero no es eso lo que tiene en la cabeza, sino que "vamos a continuar el diálogo con las autoridades italianas" desde el Ecofin al que debe acudir el ministro de Economía, Giovanni Tria, el próximo lunes.

"No tenemos interés en una crisis entre la Comisión Europea e Italia (...). Pero tampoco tenemos interés en que Italia no respete las reglas y no reduzca su deuda, que sigue siendo explosiva", comentó antes de recordar que supera el 130 % de su producto interior bruto (PIB).

El comisario francés rechazó que el Ejecutivo italiano pueda defender su nuevo objetivo de un déficit del 2,4 % en 2019 haciendo notar que será inferior al que se espera en Francia, del 2,8 %, y eso por dos razones.

La primera que Francia está en una dinámica de reducción del déficit, al contrario que Italia, y la segunda que Francia disminuye su déficit estructural, lo que redunda en un adelgazamiento de su deuda, de nuevo al contrario que Italia.

Insistió en que los países del euro se han fijado "unas reglas para que la deuda pública no aumente" porque si crece "creamos una situación inestable para el momento en que la coyuntura marque una inflexión".

"Si los italianos siguen endeudándose, los tipos de interés van a subir", lo que significará que tendrán que consagrar más dinero al servicio de su deuda y por tanto tendrán menos fondos para los servicios públicos, recordó Moscovici.

El comisario europeo avanzó que no reaccionará "en caliente" y que va a esperar al 15 de octubre, que es el plazo para la presentación de las proyecciones presupuestarias y de déficit.

Rechazarlas "es una posibilidad que está recogida en los textos" aunque "nunca se ha producido", indicó.

También subrayó que él no se pronuncia sobre el contenido del presupuesto, sino "sobre la estructura", y que se puede aumentar el gasto social, pero reduciendo otras partidas.

El responsable europeo se refirió a que "hay contradicciones" en el interior del Ejecutivo italiano, en alusión a que Tria había estado defendiendo limitar el déficit en 2019 en el 1,6 % del PIB, una cifra muy por debajo del 2,4 % anunciado ayer por la coalición que gobierna Italia.