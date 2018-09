El Liverpool clama venganza ante el feudo de Hazard

Londres, 28 sep (EFE).- El Liverpool tendrá este sábado la oportunidad de vengarse de la eliminación copera frente al Chelsea en Stamford Bridge, con la motivación extra de bajar al "enrachado" belga Eden Hazard de la nube.

El belga encara la séptima jornada de la Premier League como la mayor estrella a seguir. Su actuación en la Copa de la Liga, propiciando el primer gol ante el Liverpool con un lanzamiento de falta rematado por Emerson Palmieri, y sellando la victoria 'Blue' con un tanto espectacular en el que dejó atrás a tres defensas antes de fusilar a Simon Mignolet, le han puesto en boca de todos.

No obstante, este sábado (16:30 GMT), Hazard no tendrá tantas facilidades en la alineación de los de Jürgen Klopp. Alberto Moreno, principal sufridor de las internadas del belga, ya no estará en la banda izquierda, mientras que Alisson Becker volverá a la portería.

También arriba recuperará la pólvora Klopp. Pese a que Daniel Sturridge ha devuelto la confianza al técnico alemán, con dos tantos en sus dos últimos partidos como titular, la lógica dicta que para un duelo como el que les enfrenta al Chelsea, sea Roberto Firmino, ya recuperado de sus problemas oculares, el que vuelva al once, junto a Mohamed Salah y Sadio Mané, titular también en copa.

Más dudas crea la defensa, ya que Virgil Van Dijk no estuvo en el choque copero por un golpe en el costado que le hizo retirarse la pasada jornada.

"Tenemos que esperar, aún no ha entrenado con el grupo. Es un jugador de clase mundial y no contar con él no es bueno. Si no puede jugar tenemos opciones para reemplazarle", asumió en rueda de prensa Klopp.

Mientras que el Liverpool llega como líder con seis victorias en seis partidos, el Chelsea se dejó los primeros puntos de la campaña la jornada pasada ante el West Ham United.

Los de Maurizio Sarri se encomiendan a Eden Hazard para tratar de sorprender una vez más al Liverpool, esta vez bajo el arropo de Stamford Bridge.

Respecto al partido de copa en Anfield, se espera que Olivier Giroud vuelva al once titular en detrimento de Álvaro Morata, junto a Marcos Alonso en el lateral izquierdo y Jorginho y N'Golo Kanté en el centro del campo.

Alejados de los éxitos de Chelsea y Liverpool se presenta el Manchester United, eliminado de la Copa de la Liga y con José Mourinho en el disparadero.

Los 'Diablos Rojos' pueden estar ante uno de los últimos e, incluso, el último partido de Mourinho en su banquillo, en tanto que el duelo en el estadio Olímpico de Londres ante el West Ham (sábado, 14:00 GMT) puede ser la razón definitiva para que Ed Woorward, encargado de las operaciones en el club, tome la decisión de acabar con la era 'Mou'.

La eliminación en penaltis contra un Segunda división como el Derby County fue el último fracaso de un Mourinho que ha perdido el control del vestuario, quitándole la capitanía a Paul Pogba, y que se encuentra en continua guerra tanto con la directiva como con la afición. De no sumar los tres puntos en Londres, el United, séptimo en la tabla, podría empezar a aclarar su futuro.

También el sábado el Manchester City, segundo en la clasificación, y el Arsenal, sexto, buscarán afianzarse en puestos europeos y seguir acercándose al preciado liderato.

Los de Pep Guardiola, una vez superado el test copero en Oxford, recibirán al Brighton & Hove Albion (sábado, 14:00 GMT), mientras que el Arsenal, inmerso en una racha de seis victorias consecutivas, se enfrentará en el Emirates Stadium al Watford de Javi Gracia, cuarto y aferrado aún a los puestos de Liga de Campeones.

El Tottenham Hotspur, antes de recibir al Barcelona en Wembley, tendrá que desplazarse al John Smith's Stadium donde se medirá al Huddersfield Town. El combinado de Mauricio Pochettino, tras superar el compromiso copero en los penaltis, no podrá contar con Christian Eriksen, lesionado, y es de esperar que en la portería vuelva a estar Paulo Gazzaniga.

- 7ª Jornada de la Premier League:

- Sábado 29 de septiembre: West Ham United-Manchester United (11:30 GMT), Arsenal-Watford (14:00 GMT), Everton-Fulham (14:00 GMT), Huddersfield Town-Tottenham Hotspur (14:00 GMT), Manchester City-Brighton & Hove Albion (14:00 GMT), Newcastle United-Leicester City (14:00 GMT), Wolverhampton Wanderers-Southampton (14:00 GMT), Chelsea-Liverpol (14:00 GMT).

- Domingo 30 de septiembre: Cardiff City-Burnley (15:00 GMT).

- Lunes 1 de octubre: Bournemouth-Crystal Palace (19:00 GMT).