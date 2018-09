Jerez acoge antepenúltima prueba del FIM CEV con todos los títulos en juego

Jerez de la Frontera , 28 sep .- El Circuito de Jerez-Ángel Nieto acoge este fin de semana la antepenúltima cita puntuable del campeonato internacional FIM CEV Repsol de motociclismo con todos los títulos en juego, con el Mundial júnior de Moto3 y el Europeo de Moto2 como competiciones más destacadas.

En el Campeonato del Mundo júnior de Moto3 lidera la clasificación el madrileño Raúl Fernández (KTM), después de su victoria en la anterior prueba disputada en el circuito MotorLand Aragón, informó la organización.

Fernández supera en la clasificación provisional al italiano Manuel Pagliani (Honda), segundo a 26 puntos del líder, y al tarraconense Jeremy Alcoba (Honda), tercero a 41 puntos del primer clasificado.

En esta categoría destaca la presencia del joven piloto jerezano Faustino Cañero, que en un trazado que conoce muy bien pilotará una KTM del equipo del expiloto valenciano Héctor Faubel.

En el Europeo de Moto2, el suizo Jesko Raffin (Kalex) cuenta con 52 puntos de ventaja al frente de la clasificación sobre su principal rival en Jerez, el catalán Edgar Pons, quien aprieta al líder desde el tercer puesto tras ganar las dos últimas carreras en MotorLand Aragón con una Kalex del equipo de Karlos Arguiñano.

El segundo clasificado, el madrileño Augusto Fernández (Suter), no estará en el trazado andaluz al haber dado el salto al Mundial de Moto2 con el equipo del bicampeón del mundo de 250 c. c. Sito Pons.

En la Copa Kawasaki domina Joan Sardanoys (Proelit) con 60 puntos, seguido por Javier Valera (Racing for Albacete), segundo con 38,5 puntos, y por Abián Ángel Santana (Bermodel Racing), tercero con 38.

El sábado se desarrollarán los entrenamientos, que darán paso el domingo al grueso de las carreras de la sexta y antepenúltima cita de este certamen internacional, a la que seguirán la de Albacete, los días 13 y 14 de octubre, y la última en Valencia, el 24 y el 25 de noviembre.