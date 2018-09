Iriondo: "Es un momento muy atractivo para que llegue el líder"

Madrid, 28 sep (EFE).- Antonio Iriondo, técnico del Rayo Majadahonda, consideró que el encuentro que deberá medirles ante el Málaga en La Rosaleda llega en un buen momento pese a caer derrotados en las dos jornadas previas.

"Es un momento muy atractivo para que llegue el líder. Lo hemos hecho francamente mal en los últimos dos partidos por lo que es una situación estupenda para corregir un montón de cosas. A lo mejor somos capaces de ir renovados a ese campo y es nuestra intención de sacar algo de ahí", dijo.

"El equipo está con ganas, como siempre, no ha decaído nunca en su interés de mejorar. Ha habido situaciones puntuales que esperemos que sean aisladas y que no ocurran más. Nos invitan a la reflexión y a modificar ciertas cuestiones que a lo mejor no las teníamos del todo bien trabajadas. El equipo está bien, su intención siempre es buena y los entrenamientos tienen la intensidad adecuada", añadió.

Sobre el rival, opinó: "Es un equipo descendido de Primera, que tiene un nivel importante. Pero estamos viendo que cualquiera puede ganar a cualquiera, en un momento dado se pueden nivelar las fuerzas por determinadas cuestiones puntuales que en el momento no te da tiempo a modificar".

"Tenemos la esperanza de ganar, es una partido atractivo porque ir a un campo de esas características para los chavales es una motivación. Vamos a ver si salen lo suficientemente motivados y con la inteligencia suficiente como para hacer algo importante porque nos vendría muy bien la victoria allí", completó en declaraciones difundidas por el club.