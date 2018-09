Hungría admite tensiones con Ucrania por la entrega de pasaportes húngaros

Moscú, 28 sep (EFE).- El ministro húngaro de Asuntos Exteriores, Peter Szijjartó, admitió hoy tensiones entre su país y Ucrania por la entrega de pasaportes húngaros a ciudadanos ucranianos de una localidad cercana a la frontera entre ambos estados.

En una entrevista con el canal de televisión Rossiya 24, el jefe de la diplomacia húngara aseguró que su país no ha hecho nada malo, después de que Kiev amenazara con expulsar al cónsul del país vecino.

"Si Ucrania ordena la expulsión de nuestro cónsul, sin falta haré lo mismo con respecto a uno de los cónsules ucranianos. Mi deber es responder con medidas simétricas a tales acciones, no pueden quedar sin respuesta de ninguna manera", afirmó Szijjartó.

El ministro añadió que no ve motivo por el que Ucrania pueda declarar persona no grata al cónsul de Hungría al afirmar que éste "no ha cometido ninguna infracción".

El pasado 20 de septiembre, la agencia de noticias Ukrinform publicó un vídeo de una ceremonia de entrega de pasaportes en el consulado húngaro en Béregovo (localidad ucraniana situada en la frontera entre los dos países) a residentes, y afirmó que Hungría les pide supuestamente que no informen de ello a las autoridades.

Ucrania, que prohíbe la doble ciudadanía aunque no prevé sanciones legales por tenerla, comenzó a investigar la expedición de pasaportes húngaros en Béregovo, y el ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Pavló Klimkin amenazó con expulsar al cónsul de Hungría por lo que considera un "desafío a la seguridad nacional".

Para Szijjartó, "la doble nacionalidad es algo común y corriente en Europa", particularmente en Hungría y Rumanía.

Béregova, que hasta la I Guerra Mundial era parte de Hungría está situada la región de Transcarpacia y cuenta con unos 24.000 residentes, la mayoría húngaros.

En agosto pasado, Ucrania protestó ante Hungría por el nombramiento de un "comisionado ministerial para Transcarpacia", hecho que interpretó como injerencia en sus asuntos internos.