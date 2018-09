Giménez: "El derbi no importa cómo se juega, se gana"

Madrid, 28 sep (EFE).- El uruguayo José María Giménez, defensa del Atlético de Madrid, declaró que el derbi contra el Real Madrid "no importa cómo se juega", sino la victoria, "lo principal" de un duelo en el que, según él, hay que "jugar mucho con la cabeza", con el "corazón y con el sentir", porque gana "el que más lo quiera".

"En un partido de este estilo tiene que jugar mucho la cabeza. También pasa mucho por el tema del corazón, del sentir. El que gana el partido es el que más lo quiera. No importa cómo se juega, se gana. Lo importante y lo principal va a ser ganar, sea bonito o feo", valoró en una entrevista en la web de LaLiga Santander.

Este sábado, su equipo visita el Santiago Bernabéu. "Es lindo. A pesar de la rivalidad, es un gran estadio. Jugar ahí es bonito. Si bien no tiene el ambiente que tiene el Wanda, es un ambiente de derbi. Para uno siempre jugar ahí es bonito y mas bonito ganar", afirmó el central uruguayo, que mañana será titular en el encuentro.

Giménez, que repasó que el Atlético es un equipo "con grandes individualidades, un gran trabajo en equipo y un cuerpo técnico que trabaja bien", consideró que el conjunto rojiblanco tiene que "soñar en grande" con la plantilla de la que dispone en esta temporada, aunque insistió en el partido a partido que le mueve cada curso.

"Si bien tenemos los objetivos marcados como plantel, siempre queremos cumplir el objetivo a corto plazo para lograr el objetivo a largo plazo. Nuestro objetivo ahora es poder sacar adelante las situaciones que tenemos en contra en los partidos, sobre todo poder corregir los detalles para poder llevar a cabo el partido de la mejor manera posible", valoró.

Giménez también habló de su compañero y compatriota Diego Godín: "Es diferente a lo que se puede vivir en otro equipo cuando llegas y no tienes un compañero de tu misma posición que sea del mismo país. Eso ha sido un plus en mi carrera. Siempre le he tenido al lado para hablarle, para pedirle consejo, sobre todo para mirarlo en la cancha y poder aprender de él muchas cosas".

"Considero que, con 23 años, no me las sé todas. Estoy muy convencido de que tengo mucho margen de mejora en todos los sentidos. Mi mentalidad es esa. Quiero seguir aprendiendo y ser un gran central en el Atleti", añadió.