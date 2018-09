Gianni Bugno reelegido para un tercer mandato como presidente de la CPA

Madrid, 28 sep (EFE).- El exciclista italiano Gianni Bugno resultó reelegido en Innsbruck (Austria) para un tercer mandato como presidente del sindicato internacional Ciclistas Profesionales Asociados (CPA), con el respaldo de 379 votos frente a los 96 del otro candidato, el escocés David Millar.

"Mi objetivo en esta tercera nominación era encontrar la unidad entre los corredores y la autoridad de la CPA. Me gustaría trabajar de forma conjunta y también con David Millar para hacer que seamos una asociación mejor y más fuerte en el futuro", señaló Bugno tras ver renovado el apoyo de los ciclistas.

Según informó el sindicato en un comunicado, Bugno afirmó que "Ciclistas Profesionales Asociados tiene que ser más que una asociación" y anunció un cambio de estatutos "para su adaptación al momento actual", tras denunciar una campaña de desprestigio en medios de comunicación.

David Millar deseó que su campaña haya dado "energía" a los ciclistas para "preocuparse por la asociación", y señaló que sumisión ha sido "dar más poder al pelotón y cambiar el sistema de votación, en particular".

El sindicato explicó que, aunque sus estatutos no contemplan el derecho al voto para quienes no son miembros del mismo, en estas elecciones tenían libertad para votar todos los ciclistas.

"Me he dado cuenta de que para eso hace falta más de un mes. Tengo respeto por el CPA y lo que ha conseguido hasta la fecha y me quito el sombrero ante Gianni Bugno, que fue un gran ciclista, y, lo que es más importante, es una gran persona. Confío en que sea el presidente que los ciclistas merecen", añadió.

Durante la Asamblea general celebrada en Innsbruck se eligieron también los cargos de secretario general y de tesorero. El primero lo ocupará por primera vez ocupará una mujer, ya que Laura Mora reemplazará a David Chassot, y el segundo Xavier Jan, elegido por unanimidad.