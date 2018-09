Fran Fernández : "El Reus es uno de los mejores fuera de casa"

Almería, 28 sep (EFE).- El entrenador del Almería, Fran Fernández, ha afirmado este viernes que su próximo rival en el estadio de los Juegos Mediterráneos, el Reus, "es uno de los mejores equipos fuera de casa, que ha logrado tres victorias de cuatro partidos oficiales en lo que va de competición".

"Esperamos un buen equipo, que lleva un punto más que nosotros, que está por delante nuestra en la clasificación y además de esos datos objetivos puedo decir que me gusta su propuesta, que juega bien al fútbol, que defiende con balón", ha señalado en rueda de prensa.

Señaló que el Reus "es muy buen equipo y tiene muy claro a lo que juega", que es "muy correoso y presiona bastante bien"; y añadió que, aunque le gusta mucho "desde fuera", espera que el domingo le guste "un poquito menos".

Aunque espera "un partido difícil", Fran Fernández dijo que tiene plena confianza en sus jugadores y que, tras ganar en Soria, comentó que no cree "que haya habido euforia en toda la semana" aunque "sí después del partido como es normal, ya que ganar en aquel campo es normal que te lleve a ello".

Ha explicado que ha visto a la gente "muy tranquila y muy concienciada" de cuál es el camino y eso le da tranquilidad, y considerado que los suyos no se pueden relajar por cruzarse con un teórico rival de 'su' Liga, ya que "en esta categoría, y se comprueba semana tras semana, cualquier rival puede ganar a cualquiera".

"Hay muchísima igualdad, equipos con mejor presupuesto, otros con menos, pero al final son once contra once, esta semana queremos jugar doce contra once y si jugamos doce contra once tendremos muchas posibilidades de hacerlo bien", indicó.