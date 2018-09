Fomento espera recursos "por parte de todos" al nuevo real decreto sobre VTC

Madrid, 28 sep (EFE).- El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha considerado hoy "evidente" que habrá recursos "por parte de todos" al nuevo real decreto ley que regula la actividad de los vehículos de transporte con conductor (VTC), pero ha asegurado que "está muy bien apoyado desde la Abogacía General de Estado".

"Es evidente que habrá recursos por parte de todos" y "todos se van a quejar", ha dicho Ábalos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el que se ha aprobado el real decreto ley que establece un régimen transitorio de cuatro años para que las comunidades autónomas adapten su legislación.

Ábalos ha explicado que esos cuatro años "adquieren naturaleza indemnizatoria", por si alguien entiende que se le ha generado un perjuicio con respecto a la perspectiva que tenía, y ha recalcado que "una autorización no constituye derecho de propiedad alguno".

"Es una autorización, está condicionada a cada momento, y las condiciones de explotación de la misma no tienen ningún carácter indemnizable. Y aquí no le quitamos la autorización a nadie, en todo caso, los portadores de estas autorizaciones verán modificadas, en todo caso y no siempre, sus condiciones de explotación", ha señalado.

"Por eso precisamente se plantea un periodo de cuatro años, porque si alguien entiende que le constituye un perjuicio con respecto a la perspectiva que tenían, estos cuatro años adquieren naturaleza indemnizatoria. Y lo fija la propia norma para que nadie pueda interpretar que indemnización mereced", ha agregado.

Ha recalcado que la propia norma "prevé que si hay algún recurso respecto del cálculo indemnizatorio que estos cuatro años suponen y quieren recurrir, la norma contempla sobre qué supuestos, qué justifican, quién resuelve y cómo se concede. Y se concederá nuevamente en años de moratoria si puede acreditar esas circunstancias".

"Es evidente que habrá recursos, por parte de todos. Pero es evidente que hemos planteado y esta resuelto incluso la posibilidad de los recursos en torno a qué se dará", ha dicho.

Ha asegurado que su Gobierno no va a contribuir "en ninguna estimación ni cálculo especulativo".

"¿Sabe lo qué cuesta una autorización?. ¿Que cuesta 3.000 euros? ¿Puede alguien pedir luego miles de euros y el Estado va a participar de ello? Evidentemente este real decreto evita cualquier aspiración especulativa".