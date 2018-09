Ejército argelino se preparara para la era "post-Buteflika", según expertos

Argel, 28 sep (EFE).- Los cambios y purgas que desde hace cuatro años se suceden en la cúpula del Ejército argelino responden a una estrategia planeada para mantener el régimen militar y "preparar la etapa post-Buteflika", señalaron a Efe expertos locales y analistas internacionales.

Las purgas, que comenzaron en septiembre de 2015 con el cese del general Mohamad Mediene, alias "Tawfik", jefe durante 25 años de los Servicios Secretos, se han acelerado en los últimos tres meses, coincidiendo con nuevos rumores sobre el supuesto deterioro de la salud del mandatario.

Abdelaziz Buteflika, de 81 años, no habla en público y apenas participa de la vida social desde que en 2013 sufriera un agudo accidente cardiovascular que le obliga a desplazarse en silla de ruedas.

La merma física no impidió, sin embargo, que fuera reelegido en 2014 y que gran parte del aparato político pida aún con insistencia que se presente a las presidenciales de 2019, pese a que su salud sea un misterio.

En este contexto, desde el pasado junio han sido relevados de sus cargos el jefe de la Policía Nacional, el director de la Gendarmería Nacional (Policía Militar) y los responsables de la primera y la segunda región militar.

Igualmente han sido obligados a abandonar su puesto el comandante jefe de la Fuerza Aérea y su colega del Ejército de Tierra, cesados hace apenas dos semanas junto al secretario general del Ministerio de Defensa, que el propio Buteflika dirige.

Estos cambios, "rápidos e inéditos", responden a tres razones: el alijo de droga procedente de Brasil aprehendido este verano en Orán previa coordinación con la Policía española, las insólitas filtraciones a la prensa y las propias elecciones, explica a Efe el analista político Abdelali Rezagui.

"Los ceses se aceleraron con la polémica de la cocaína. Varios generales estaban relacionados. Un general de la región oeste huyó a Francia. Es algo que tiene consecuencias y resultados escandalosos", afirma.

"Hay una parte que insta al quinto mandato y otra dentro del poder que piensa que Buteflika debe descansar y empezar así a preparar la Argelia postButeflika con la continuidad del régimen", detalla.

Para ello, agrega Rezagui, saben que deben hacerse "las enmiendas necesarias antes de que su mandato termine, para que todas las instituciones constitucionales y militares estén en la misma sintonía".

La revista "Al Yeish", órgano del Ministerio de Defensa, asegura en su último número, sin embargo, que los cambios en la jerarquía castrense persiguen "consagrar el principio de alternancia en los puestos de responsabilidad sobre la base de los criterios de competencia y mérito".

"Hay quienes dimitieron conforme a la ley militar de 2012 y otros que fueron cesados porque presentaban una amenaza a la institución militar, es decir quisieron utilizar esta institución para apoyar a corrientes políticas", contradice Rezagui, profesor de la universidad de Argel.

El docente añade a su tesis sobre lo que se conoce ya como "la gran muda" un elemento novedoso que en su opinión ha facilitado el proceso en una institución tradicionalmente caracterizada por el hermetismo.

"Desde el segundo mandato de Buteflika hasta el cese del general Mediane los archivos de corrupción se ocultaban, los quemaba y destruía el DRS (el departamento liderado por el propio "Tawfik", a quien durante mucho tiempo se consideró el sucesor del mandatario)", señala Rezagui.

"Su papel era proteger a los corruptos, y con su cese algunos grupos interesados han comenzado a intercambiar expedientes", una suposición que compartes diplomáticos y agentes de los servicios de Inteligencia europeos.

El diario en francés El Watan, por ejemplo, reveló días atrás que un tribunal castrense privó del pasaporte a cinco responsables de las regiones militares, al ex director de finanzas del Ministerio de Defensa y al excomandante de la Gendarmería, una información que antes difícilmente habría sido publicada.

El rotativo aseguró que la propia Presidencia habría pedido investigar "el enriquecimiento sospechoso" de algunos oficiales del Ejército, y que se habían "registrado los domicilios de los cinco generales".

El objetivo, que no ocurriera lo que según dijo a Efe una fuente de seguridad sucedió con Said Bey, ex jefe de segunda región militar, quien huyó recientemente a Francia.

Una fuga que le costó el puesto al responsable de la Policía Fronteriza del aeropuerto de Argel y que como asegura a Efe un agente de Inteligencia europeo que por razones de seguridad prefirió no ser identificado, demuestra que "además de cambios, algo está cambiando en Argelia para que en definitiva nada cambie".