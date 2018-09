Cartarescu: "Seguiría escribiendo aunque fuera la última persona del mundo"

Pollença , 28 sep .- El autor rumano Mircea Cartarescu ha asegurado esta noche al recoger el Premio Formentor de las Letras 2018 que escribir forma parte de su definición y que lo seguiría haciendo "aunque no quedara nadie que supiera leer, incluso aunque fuera la última persona del mundo".

"Le debo todo a la literatura", ha recalcado Cartarescu (Bucarest, 1956), a la que ha dedicado su discurso al recibir el galardón, dotado con 50.000 euros y patrocinado por las familias Barceló y Buadas, en un acto con el que han dado comienzo las Conversaciones Literarias de Formentor.

Tras 40 años dedicados a la literatura, Cartarescu, candidato al Premio Nobel en varias ocasiones, sostiene que nunca se ha considerado ni se ha llamado a sí mismo escritor, porque esa palabra no puede ser "sino un homenaje, merecido o no, que te rinden otros y que debes aceptar con modestia e inmensa gratitud".

El galardonado, que ha publicado más de 30 libros traducidos a 23 idiomas, ha defendido la humildad que debe tener el que se dedica a escribir y ha considerado "ridículo" el orgullo de los escritores y el "pavoneo" por sus obras.

Ha calificado la acción de escribir de "acto de fe", ante el "triste" panorama "de una civilización sin cultura, de una cultura sin artes, de unas artes sin literatura, de una literatura sin poesía y de una poesía sin lirismo".

"El mundo se ha convertido en el espacio de los crímenes de guerra y de las ideologías totalitarias, del abandono del humanismo, del torrente de bulos y del arte comercial. El nivel educativo desciende con cada generación, el número de lectores disminuye sin cesar, el mercado del libro decae continuamente", ha agregado.

Pero cuando le preguntan por qué escribe cuando nadie lee ya es como si le preguntaran por qué respira, ha dicho.

El Premio Formentor, que reconoce la obra narrativa de aquellos escritores cuya trayectoria prolonga la alta tradición literaria europea, destacó que la obra de Cartarescu está destinada "a impulsar la transformación radical de la conciencia humana" y la fuerza narrativa con la que "ha sabido expandir los límites de la ficción", según ha recordado el presidente del jurado, Basilio Baltasar.

La energía creativa de los sueños y la evidencia de la realidad se mezclan en la obra de este autor que ha recordado hoy la influencia que han tenido en su carrera los sueños que le relataba su madre cuando era niño, aunque no se defina como un escritor onírico.

El autor ha descrito también en su discurso la soledad de su adolescencia y cómo le costó hacerse con una biblioteca.

"No tenía dinero para libros. Mi madre me daba cada día algo para que me comprara un bocadillo. Con cinco o seis de esos bocadillos virtuales, nunca comidos, me compraba un libro. Con los cien bocadillos que nunca adquirí, conseguí finalmente una estantería de libros", ha rememorado.

Una soledad de la que "estuvo a punto de morir" en su adolescencia y que centra su próxima obra, un "librito sin muchas pretensiones", con tres relatos de 50 páginas cada uno, que está a punto de acabar después de dos años sin escribir tras la publicación de "Solenoide", que "agotó" todas sus ideas.

Cartarescu se ha unido hoy a los autores galardonados anteriormente con el Premio Formentor, para muchos de los cuales, ha destacado, "la escritura no ha sido jamás una profesión, sino una religión".